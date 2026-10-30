Amazon Prime Video devient rentable et génère des dizaines de milliards de dollars

Andy Jassy, le patron d’Amazon, affirme que Prime Video est désormais une activité rentable à part entière, avec un chiffre d’affaires annualisé qui se compte en dizaines de milliards de dollars. Il a communiqué cette information dans l’appel suivant la publication des résultats financiers trimestriels. Une déclaration qui confirme le poids grandissant de la plateforme de streaming dans les activités d’Amazon, alors que ses dépenses consacrées aux contenus continuent d’augmenter.

Une rentabilité pour Prime Video

« Prime Video est devenue une activité importante avec un chiffre d’affaires annualisé de plusieurs dizaines de milliards de dollars et elle est désormais rentable par elle-même », a déclaré le patron d’Amazon lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs. Il a fait référence à une estimation annualisée basée sur le rythme actuel de l’activité.

Cette croissance s’accompagne d’investissements importants dans les films, les séries et les événements sportifs. Les dépenses de Prime Video consacrées aux contenus ont atteint 5,9 milliards de dollars au troisième trimestre de 2026, soit une hausse de 7 % sur un an. Cette enveloppe permet à Amazon de financer ses productions originales, mais aussi ses acquisitions de droits et ses retransmissions sportives.

Andy Jassy a notamment mis en avant plusieurs séries qui contribuent au succès de la plateforme : Carrie, L’Été où je suis devenue jolie, The Boys, Off Campus, Fallout et Reacher. Cette dernière a attiré 66 millions de spectateurs dans le monde au cours de ses 28 premiers jours de diffusion pour sa quatrième saison, selon Amazon. La cinquième saison est en tournage et la série a déjà été renouvelée pour une sixième.

Le cinéma et le sport renforcent la plateforme

Le cinéma constitue un autre moteur de cette activité. Amazon MGM Studios a dépassé 1,2 milliard de dollars de recettes au box-office mondial depuis le début de l’année 2026. Le groupe attribue notamment cette performance au succès de Projet dernière chance, le film porté par Ryan Gosling qui a rapporté 684 millions de dollars dans le monde, ainsi qu’à Verity avec Anne Hathaway.

Les droits sportifs jouent également un rôle croissant. Amazon a notamment souligné les performances de Thursday Night Football : les six premières rencontres de la saison ont rassemblé en moyenne 17,7 millions de spectateurs, soit une progression de 16 % par rapport à la moyenne de la saison précédente. La deuxième saison de la NBA sur Prime Video a de son côté attiré plus de deux millions de téléspectateurs américains lors de son double match d’ouverture.

Malgré les déclarations d’Andy Jassy, Amazon ne publie pas de compte de résultat autonome détaillé pour Prime Video. La plateforme de streaming est intégrée à la catégorie des services par abonnement qui comprend également les abonnements Amazon Prime, Amazon Music, Audible et d’autres offres. Il reste donc impossible de connaître précisément son chiffre d’affaires, ses coûts complets ou sa marge bénéficiaire à partir des résultats publics du groupe.

Le message d’Amazon est néanmoins clair : Prime Video n’est plus présenté uniquement comme un avantage destiné à fidéliser les membres Prime. Le service est désormais présenté par son dirigeant comme une activité rentable et de grande ampleur, capable de soutenir des investissements massifs dans les contenus.