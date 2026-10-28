TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Shenlong : une photo dévoile enfin l’avion spatial secret de la Chine
Science

Shenlong : une photo dévoile enfin l’avion spatial secret de la Chine

3 min.
28 Oct. 2026 • 16:37
0

L’un des engins spatiaux les plus secrets de Chine vient de perdre une partie de son mystère. La Defense Intelligence Agency (DIA) américaine a publié la photo la plus détaillée connue du mystérieux avion spatial chinois (ci-dessous), généralement désigné sous le nom de Shenlong. Le cliché avait été réalisé en 2024 par un satellite commercial de Maxar Technologies, aujourd’hui Vantor.

Un appareil qui rappelle fortement le X-37B américain

La photographie montre l’engin depuis le dessous et permet de distinguer ses petites ailes, sa protection thermique, les portes de sa soute ainsi qu’un module arrière équipé de panneaux solaires. Sa silhouette rappelle immanquablement le X-37B de l’US Space Force, lui-même conçu pour effectuer de longues missions autonomes en orbite avant de revenir se poser sur une piste.

Shenlong Chine

La DIA ne désigne toutefois pas formellement l’appareil photographié comme étant Shenlong. Ce nom est principalement utilisé par les observateurs occidentaux pour le véhicule orbital réutilisable chinois, officiellement présenté par Pékin comme une plateforme expérimentale consacrée aux technologies spatiales réutilisables.

Des missions de plus en plus longues et mystérieuses

Le programme a débuté en 2020 avec un premier vol de seulement deux jours. Une deuxième mission lancée en août 2022 a duré 276 jours, suivie d’un troisième vol de 268 jours à partir de décembre 2023. C’est durant cette mission que la photographie de Maxar a été prise.

L’appareil a également effectué des manœuvres de proximité avec d’autres objets et en a déployé plusieurs en orbite. En juin dernier, un nouvel objet mystérieux avait ainsi été détecté près de Shenlong pendant sa quatrième mission lancée au mois de février 2026.

Les capacités de Shenlong rappellent celles recherchées par les missions classifiées du X-37B américain. Inspection de satellites, maintenance, expérimentation ou usages militaires : faute d’informations officielles, la véritable mission de Shenlong reste encore inconnue à date. Cette nouvelle image confirme en tout cas que la Chine maîtrise désormais un véhicule orbital réutilisable sophistiqué et capable d’opérer pendant plusieurs mois dans l’espace.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Chine ADA superordinateur orbital Science

La Chine commence à construire son superordinateur orbital

supersonique chinois Science

La Chine prépare un avion supersonique capable d’atteindre Mach 2 avec un bang sonore réduit

Satelitte secret Chine Science

Une startup australienne dévoile un satellite chinois top secret avant sa désintégration dans l’atmosphère

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia Logo

Nvidia lance Nemotron 3.5 Transcribe, une IA vocale capable de transcrire 40 langues

28 Oct. 2026 • 18:00
0 Logiciels

Nvidia poursuit son offensive dans les modèles d’intelligence artificielle ouverts avec Nemotron 3.5 Transcribe, une nouvelle IA...

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus : les jeux offerts en novembre 2026

28 Oct. 2026 • 16:52
0 Jeux vidéo

Sony présente la liste des jeux offerts en novembre 2026 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres cette fois-ci, soit autant que le mois...

iaddict mac 3.2.2 Infos KultureGeek

iAddict pour Mac : les articles lus, favoris et « À lire plus tard » se synchronisent avec l’iPhone et l’iPad

28 Oct. 2026 • 16:51
0
Waddle World

Waddle World : Meta lance un Tamagotchi dopé à l’IA qui apprend à connaître son propriétaire

28 Oct. 2026 • 15:55
0 Jeux vidéo

Meta poursuit ses expérimentations autour de l’intelligence artificielle avec Waddle World, une nouvelle application mobile qui revisite le...

Routeur minion 1

Des routeurs « Minions » frappés par l’interdiction américaine des modèles fabriqués à l’étranger

28 Oct. 2026 • 14:40
0 Matériel

Les routeurs Wi-Fi en forme de Minions ont beau avoir conquis les réseaux sociaux, leur avenir américain est désormais assez sombre....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Corée du Sud : amendes pour Apple et Google, qui doivent autoriser les paiements alternatifs pour les apps

Corée du Sud : amendes pour Apple et Google, qui doivent autoriser les paiements alternatifs pour les apps

28 Oct. 2026 • 16:35

image de l'article iAddict pour Mac : les articles lus, favoris et « À lire plus tard » se synchronisent enfin avec iAddict sur iOS

iAddict pour Mac : les articles lus, favoris et « À lire plus tard » se synchronisent enfin avec iAddict sur iOS

28 Oct. 2026 • 15:51

image de l'article Apple augmente le prix du MacBook Neo pour les étudiants

Apple augmente le prix du MacBook Neo pour les étudiants

28 Oct. 2026 • 15:30

image de l'article John Ternus, patron d’Apple, publie un teaser pour le MacBook Pro OLED tactile

John Ternus, patron d’Apple, publie un teaser pour le MacBook Pro OLED tactile

28 Oct. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site