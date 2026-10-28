Shenlong : une photo dévoile enfin l’avion spatial secret de la Chine

L’un des engins spatiaux les plus secrets de Chine vient de perdre une partie de son mystère. La Defense Intelligence Agency (DIA) américaine a publié la photo la plus détaillée connue du mystérieux avion spatial chinois (ci-dessous), généralement désigné sous le nom de Shenlong. Le cliché avait été réalisé en 2024 par un satellite commercial de Maxar Technologies, aujourd’hui Vantor.

Un appareil qui rappelle fortement le X-37B américain

La photographie montre l’engin depuis le dessous et permet de distinguer ses petites ailes, sa protection thermique, les portes de sa soute ainsi qu’un module arrière équipé de panneaux solaires. Sa silhouette rappelle immanquablement le X-37B de l’US Space Force, lui-même conçu pour effectuer de longues missions autonomes en orbite avant de revenir se poser sur une piste.

La DIA ne désigne toutefois pas formellement l’appareil photographié comme étant Shenlong. Ce nom est principalement utilisé par les observateurs occidentaux pour le véhicule orbital réutilisable chinois, officiellement présenté par Pékin comme une plateforme expérimentale consacrée aux technologies spatiales réutilisables.

Des missions de plus en plus longues et mystérieuses

Le programme a débuté en 2020 avec un premier vol de seulement deux jours. Une deuxième mission lancée en août 2022 a duré 276 jours, suivie d’un troisième vol de 268 jours à partir de décembre 2023. C’est durant cette mission que la photographie de Maxar a été prise.

L’appareil a également effectué des manœuvres de proximité avec d’autres objets et en a déployé plusieurs en orbite. En juin dernier, un nouvel objet mystérieux avait ainsi été détecté près de Shenlong pendant sa quatrième mission lancée au mois de février 2026.

Les capacités de Shenlong rappellent celles recherchées par les missions classifiées du X-37B américain. Inspection de satellites, maintenance, expérimentation ou usages militaires : faute d’informations officielles, la véritable mission de Shenlong reste encore inconnue à date. Cette nouvelle image confirme en tout cas que la Chine maîtrise désormais un véhicule orbital réutilisable sophistiqué et capable d’opérer pendant plusieurs mois dans l’espace.