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La Chine prépare un avion supersonique capable d’atteindre Mach 2 avec un bang sonore réduit

3 min.
22 Sep. 2026 • 20:05
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La course au transport aérien supersonique s’intensifie. La Chine prépare les premiers essais à grande vitesse du TMS-10, un avion expérimental conçu pour atteindre Mach 2 tout en réduisant considérablement le bang sonore. Ce programme pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération d’appareils commerciaux capables de relier les grandes métropoles en un temps record.

Un avion supersonique à 2 470 km/h pour réduire le bruit

Développé par le laboratoire Tianmushan en collaboration avec l’université Beihang, le TMS-10 entre dans sa phase finale d’assemblage. Un vol d’essai supersonique est prévu avant la fin de l’année 2026.

supersonique chinois

L’appareil repose sur une architecture aérodynamique destinée à contrôler les ondes de choc. Son nez et ses ailes empêchent leur regroupement, tandis que sa partie arrière contribue à les disperser afin d’atténuer le bruit perçu au sol.

Les ingénieurs visent une vitesse de croisière de Mach 2, soit environ 2 470 km/h, contre Mach 0,95 en régime subsonique.

À terme, cette technologie pourrait équiper un avion de 10 à 15 passagers capable d’effectuer le trajet Pékin-Shanghai en seulement 30 minutes, contre environ deux heures aujourd’hui. Il s’agit toutefois d’un objectif à long terme, et non d’une performance déjà démontrée.

La NASA avance parallèlement avec son X-59

Le programme chinois rappelle celui du X-59 de la NASA, dont la conception vise également à atténuer les nuisances du franchissement du mur du son. L’appareil américain a déjà réalisé 25 vols d’essai et s’apprête à entamer une campagne de mesures acoustiques destinée à quantifier précisément son empreinte sonore.

De son côté, le TMS-10 a effectué un premier vol à vitesse réduite en juin 2025. Son prochain essai devra valider simultanément son aérodynamique, ses commandes de vol et son système de propulsion.

Entre performances, certification et coûts d’exploitation, de nombreux obstacles restent à franchir avant une exploitation commerciale. Mais ces deux programmes montrent que le retour des vols supersoniques au-dessus des continents constitue désormais un objectif technologique concret.

SOURCEGizmodo

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