La mini-navette spatiale X-37B bat son record de durée en orbite sur une seule mission

Lors de sa sixième mission dans l’espace (la Orbital Test Vehicle- 6), la mini-navette spatiale X-37B, développée par Boeing pour le compte du Pentagone, a battu il y a quelques jours son propre record de durée en orbite. L’engin a en effet passé 784 jours dans l’espace depuis son lancement par une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA) le 17 mai 2020. Le précédent record – 780 jours en orbite – datait du mois d’octobre 2019 ; le lancement avait été assuré par une fusée de SpaceX. Pour rappel, le X-37B est une mini-navette spatiale de 8,8 m de long et pesant 5 tonnes qui peut atterrir de façon automatisée comme un avion.

Outre ses missions en orbite sur des durées extrêmement longues pour un appareil réutilisable, le X-37B est entouré d’un véritable « halo » de secret. Certaines des charges utiles de l’appareil sont en effet toujours inconnues et une partie de la mission reste classifiée. On sait tout de même que le véhicule spatial transporte avec lui le satellite FalconSat-8 développé par l’US Air Force Academy, qui doit permettre de tester les effets du rayonnement sur des graines ou certains matériaux.