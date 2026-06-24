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Avion spatial chinois Shenlong : un objet mystérieux libéré en orbite alimente les interrogations

3 min.
24 Juin. 2026 • 19:00
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Le programme spatial chinois ajoute une nouvelle zone d’ombre à une mission déjà très discrète : l’avion spatial réutilisable chinois, souvent surnommé Shenlong a en effet libéré un objet non identifié en orbite basse si l’on en croit les observations réalisées par la société de surveillance spatiale LeoLabs.

Un objet détecté près de l’appareil chinois

L’objet a été repéré le 22 juin 2026 à proximité du véhicule expérimental chinois, actuellement engagé dans sa quatrième mission orbitale. Les radars de LeoLabs, notamment installés en Nouvelle-Zélande, ont permis de suivre son apparition avant que l’entreprise ne conclue avec un haut degré de confiance qu’il avait été déployé depuis l’avion spatial.

À ce stade, la nature exacte de cet objet reste inconnue. Pékin n’a publié aucune précision sur ses dimensions, ses équipements ou son rôle. Il pourrait s’agir d’un petit satellite expérimental, d’un dispositif de communication ou d’un élément destiné à tester les capacités de rendez-vous et d’approche en orbite.

Une quatrième mission toujours entourée de secret

Lancé le 7 février depuis le centre spatial de Jiuquan à bord d’une fusée Longue Marche 2F, le véhicule chinois poursuit une mission dont les objectifs n’ont pas été rendus publics. Les autorités chinoises se limitent à évoquer des essais technologiques liés aux engins spatiaux réutilisables et à l’exploitation pacifique de l’espace.

Shenlong 1

Ce n’est toutefois pas la première fois que l’appareil libère des objets en orbite. Lors de ses précédentes missions, des observateurs indépendants avaient déjà relevé le déploiement de petits satellites, ainsi que des manœuvres de proximité, de suivi et de récupération.

Des capacités observées de près par les spécialistes

Ces opérations intéressent particulièrement les experts en sécurité spatiale. Les technologies de rendez-vous orbital peuvent servir à inspecter, réparer ou ravitailler des satellites, mais elles peuvent aussi présenter un intérêt stratégique dans un contexte de rivalité croissante entre grandes puissances spatiales.

Sans informations officielles supplémentaires, il reste impossible d’attribuer une fonction précise à l’objet libéré. Cette nouvelle activité « secrète » confirme néanmoins que la Chine poursuit le développement méthodique d’un véhicule spatial réutilisable capable d’opérer longtemps en orbite et d’interagir avec d’autres équipements spatiaux.

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