PAYDAY: Aces High prend date sur Meta Quest, SteamVR et Steam Frame (+ trailer)

Les amateurs de braquages en réalité virtuelle ont désormais rendez-vous le 5 novembre 2026. Fast Travel Games vient de confirmer la date de lancement de PAYDAY: Aces High, nouvel épisode de la célèbre franchise entièrement conçu pour la VR. Le jeu sera disponible sur Meta Quest, PC VR via SteamVR et nativement sur le Steam Frame de Valve, au prix de 24,99 dollars.

Des braquages coopératifs jusqu’à quatre joueurs

Dévoilé au printemps dernier, PAYDAY: Aces High transpose la célèbre franchise de braquage en réalité virtuelle. Jusqu’à quatre joueurs pourront préparer puis exécuter différents casses dans des banques, des musées ou encore un luxueux penthouse.

Chaque membre de l’équipe peut personnaliser son équipement en combinant armes, gadgets et compétences. Les missions pourront être abordées discrètement ou basculer dans l’affrontement direct lorsque l’infiltration tourne mal. Fast Travel Games promet ainsi de conserver la liberté d’approche qui caractérise la licence, tout en exploitant les interactions physiques propres aux casques VR.

Une démo jouable jusqu’au 26 octobre

Les joueurs n’auront pas besoin d’attendre novembre pour tester le titre. Un ultime playtest est disponible jusqu’au 26 octobre sur Steam et Meta Quest, avec une démo intégrée au Steam Next Fest. Les participants recevront également un masque Kitty exclusif dans la version finale.

La version Steam inclura à la fois l’édition PC VR et une version native destinée au Steam Frame. Ce casque autonome de Valve peut exécuter certains jeux directement grâce à sa puce Snapdragon, une stratégie que le constructeur a récemment renforcée en assouplissant son programme Steam Frame Verified.

Avec cette version du jeu spécifiquement pensée pour la VR, Aces High pourrait surtout offrir à PAYDAY une seconde vie dans un format particulièrement adapté à ses braquages coopératifs.