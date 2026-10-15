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Ghostbusters : Bill Murray reprend le rôle de Peter Venkman pour une publicité Rivian

2 min.
15 Oct. 2026 • 17:41
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Bill Murray ressort la combinaison de Peter Venkman pour une collaboration inattendue entre Rivian et Ghostbusters. Le constructeur américain de véhicules électriques s’est associé à Sony Pictures pour Halloween avec une campagne mettant en scène l’acteur face au fantôme Slimer. Cette campagne s’accompagne d’une importante mise à jour logicielle – temporaire – destinée aux voitures de la marque.

Un Rivian R1S transformé en Ecto-R1

Le spot publicitaire, réalisé par Gil Kenan, réalisateur et coscénariste de Ghostbusters: Frozen Empire, débute dans une maison envahie par Slimer. Venkman arrive au volant d’un R1S entièrement transformé en Ecto-R1, hommage électrique à la célèbre Ecto-1 des films.

Après s’être fait passer pour un livreur, le personnage attire le fantôme avec une pizza hawaïenne avant de l’enfermer dans le coffre avant du véhicule. Rivian a poussé le clin d’œil très loin en glissant nombre d’éléments distinctifs de la franchise Ghostbusters (gyrophares, radar, projecteurs, logo No-Ghost). Pour rappel, Bill Murray avait déjà fait son grand retour en Peter Vekman dans le film Ghostbusters: Afterlife.

Une mise à jour Halloween complète pour les Rivian

A noter que la campagne ne se limite pas au film publicitaire. Une mise à jour OTA transforme temporairement les R1S, R1T et R2 avec une application Ghostbusters dédiée. Les propriétaires de véhicules Rivian peuvent ainsi activer des séquences lumineuses et sonores inspirées de l’Ecto-1, du Proton Pack, de Slimer ou du Ghost Trap.

Aussi, un mode Trick or Treat modifie les écrans, l’éclairage et les sons du véhicule, tandis qu’un mini-jeu baptisé ‘Mallow Mash permet d’écraser virtuellement des Mini-Pufts (lorsque la Rivian est à l’arrêt bien sûr). L’assistant vocal adopte également une tonalité plus inquiétante pour l’occasion.

Disponible jusqu’au 2 novembre, cette opération marketing montre surtout jusqu’où Rivian veut exploiter le logiciel comme un élément de différenciation, au-delà des seules performances de ses voitures. Une nouvelle stratégie de communication qui contraste assez violemment avec les difficultés actuelles du constructeur, notamment autour de ses promesses de conduite autonome.

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