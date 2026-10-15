Ghostbusters : Bill Murray reprend le rôle de Peter Venkman pour une publicité Rivian

Bill Murray ressort la combinaison de Peter Venkman pour une collaboration inattendue entre Rivian et Ghostbusters. Le constructeur américain de véhicules électriques s’est associé à Sony Pictures pour Halloween avec une campagne mettant en scène l’acteur face au fantôme Slimer. Cette campagne s’accompagne d’une importante mise à jour logicielle – temporaire – destinée aux voitures de la marque.

Un Rivian R1S transformé en Ecto-R1

Le spot publicitaire, réalisé par Gil Kenan, réalisateur et coscénariste de Ghostbusters: Frozen Empire, débute dans une maison envahie par Slimer. Venkman arrive au volant d’un R1S entièrement transformé en Ecto-R1, hommage électrique à la célèbre Ecto-1 des films.

Après s’être fait passer pour un livreur, le personnage attire le fantôme avec une pizza hawaïenne avant de l’enfermer dans le coffre avant du véhicule. Rivian a poussé le clin d’œil très loin en glissant nombre d’éléments distinctifs de la franchise Ghostbusters (gyrophares, radar, projecteurs, logo No-Ghost). Pour rappel, Bill Murray avait déjà fait son grand retour en Peter Vekman dans le film Ghostbusters: Afterlife.

Une mise à jour Halloween complète pour les Rivian

A noter que la campagne ne se limite pas au film publicitaire. Une mise à jour OTA transforme temporairement les R1S, R1T et R2 avec une application Ghostbusters dédiée. Les propriétaires de véhicules Rivian peuvent ainsi activer des séquences lumineuses et sonores inspirées de l’Ecto-1, du Proton Pack, de Slimer ou du Ghost Trap.

Aussi, un mode Trick or Treat modifie les écrans, l’éclairage et les sons du véhicule, tandis qu’un mini-jeu baptisé ‘Mallow Mash permet d’écraser virtuellement des Mini-Pufts (lorsque la Rivian est à l’arrêt bien sûr). L’assistant vocal adopte également une tonalité plus inquiétante pour l’occasion.

Disponible jusqu’au 2 novembre, cette opération marketing montre surtout jusqu’où Rivian veut exploiter le logiciel comme un élément de différenciation, au-delà des seules performances de ses voitures. Une nouvelle stratégie de communication qui contraste assez violemment avec les difficultés actuelles du constructeur, notamment autour de ses promesses de conduite autonome.