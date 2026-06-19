Rivian poursuivi pour ses promesses de conduite autonome sur les modèles R1T et R1S

Rivian fait face à une nouvelle action collective aux États-Unis. Des propriétaires de R1T et de R1S accusent le constructeur électrique d’avoir exagéré les capacités de conduite autonome de ses premiers véhicules, en laissant entendre qu’ils pourraient un jour bénéficier d’une conduite mains libres, voire sans surveillance constante du conducteur.

Les premiers R1 au cœur de la plainte

La plainte, déposée devant un tribunal fédéral de Californie, vise les modèles de première génération du pick-up R1T et du SUV R1S. Les plaignants affirment que Rivian aurait mené pendant plusieurs années une communication trompeuse autour de Driver+, son système avancé d’aide à la conduite.

Selon le dossier, les véhicules concernés ne disposeraient pas du matériel nécessaire pour atteindre une autonomie de niveau 3, c’est-à-dire une conduite où la voiture peut gérer seule certaines situations sans les mains sur le volant ni les yeux fixés sur la route. La plainte résume l’accusation ainsi : « Aucune mise à jour logicielle, aussi sophistiquée soit-elle, ne permettra aux véhicules Gen 1 de fonctionner comme annoncé. »

La différence avec les modèles de seconde génération

Rivian n’a pas commenté l’affaire, se limitant à invoquer une procédure en cours. Le constructeur peut toutefois mettre en avant une distinction majeure : ses véhicules de seconde génération, profondément remaniés en 2024, intègrent une nouvelle plateforme d’autonomie avec 11 caméras, cinq radars et un ordinateur annoncé comme dix fois plus puissant que l’ancien système.

Ces modèles récents disposent déjà d’une fonction Universal Hands-Free, permettant une conduite mains libres supervisée sur plus de 3,5 millions de miles de routes aux États-Unis et au Canada, lorsque les marquages au sol sont visibles.

L’affaire rappelle en tout cas les difficultés de l’industrie automobile à communiquer clairement sur l’autonomie. Entre aide à la conduite, conduite mains libres et véritable véhicule autonome, les nuances sont essentielles. Rivian devra désormais convaincre la justice que ses promesses n’ont pas dépassé les capacités réelles de ses premiers modèles.