TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Rivian poursuivi pour ses promesses de conduite autonome sur les modèles R1T et R1S
Business Tech

Rivian poursuivi pour ses promesses de conduite autonome sur les modèles R1T et R1S

3 min.
19 Juin. 2026 • 11:04
0

Rivian fait face à une nouvelle action collective aux États-Unis. Des propriétaires de R1T et de R1S accusent le constructeur électrique d’avoir exagéré les capacités de conduite autonome de ses premiers véhicules, en laissant entendre qu’ils pourraient un jour bénéficier d’une conduite mains libres, voire sans surveillance constante du conducteur.

Les premiers R1 au cœur de la plainte

La plainte, déposée devant un tribunal fédéral de Californie, vise les modèles de première génération du pick-up R1T et du SUV R1S. Les plaignants affirment que Rivian aurait mené pendant plusieurs années une communication trompeuse autour de Driver+, son système avancé d’aide à la conduite.

Rivian

Selon le dossier, les véhicules concernés ne disposeraient pas du matériel nécessaire pour atteindre une autonomie de niveau 3, c’est-à-dire une conduite où la voiture peut gérer seule certaines situations sans les mains sur le volant ni les yeux fixés sur la route. La plainte résume l’accusation ainsi : « Aucune mise à jour logicielle, aussi sophistiquée soit-elle, ne permettra aux véhicules Gen 1 de fonctionner comme annoncé. »

La différence avec les modèles de seconde génération

Rivian n’a pas commenté l’affaire, se limitant à invoquer une procédure en cours. Le constructeur peut toutefois mettre en avant une distinction majeure : ses véhicules de seconde génération, profondément remaniés en 2024, intègrent une nouvelle plateforme d’autonomie avec 11 caméras, cinq radars et un ordinateur annoncé comme dix fois plus puissant que l’ancien système.

Ces modèles récents disposent déjà d’une fonction Universal Hands-Free, permettant une conduite mains libres supervisée sur plus de 3,5 millions de miles de routes aux États-Unis et au Canada, lorsque les marquages au sol sont visibles.

L’affaire rappelle en tout cas les difficultés de l’industrie automobile à communiquer clairement sur l’autonomie. Entre aide à la conduite, conduite mains libres et véritable véhicule autonome, les nuances sont essentielles. Rivian devra désormais convaincre la justice que ses promesses n’ont pas dépassé les capacités réelles de ses premiers modèles.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Rivian Logiciels

Le constructeur Rivian prépare son propre assistant d’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Serveurs Data Center

Amazon (AWS) et Microsoft Azure sont dans le viseur de l’Europe avec le DMA

19 Juin. 2026 • 11:33
0 Internet

La Commission européenne s’apprête à désigner Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure comme contrôleurs...

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT est l’IA la plus utilisée par les Français, les autres sont loin derrière

19 Juin. 2026 • 9:46
0 Internet

Le premier baromètre d’audience des intelligences artificielles publié par l’Arcom dresse un état des lieux en France :...

TF1 Plus Netflix

TF1 débarque sur Netflix avec ses chaînes et ses programmes

18 Juin. 2026 • 22:24
2 Internet

C’est ce 19 juin 2026 que TF1 va débarquer sur Netflix. Les abonnés au service de streaming pourront regarder les chaînes TV du...

Adobe Premiere Pro Chatbot IA

Adobe Photoshop, Premiere et Illustrator ajoutent des chatbots IA

18 Juin. 2026 • 20:39
0 Logiciels

Adobe lance aujourd’hui la bêta publique de ses assistants conversationnels IA au sein de ses logiciels Premiere, Photoshop, Illustrator,...

Unreal Engine 6 Logo

Unreal Engine 6 : Epic Games mise sur l’IA pour créer des jeux plus rapidement

18 Juin. 2026 • 19:32
0 Jeux vidéo

Après un teasing, Epic Games annonce Unreal Engine 6, une refonte radicale de son moteur de jeu qui arrivera en accès anticipé...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone : les ventes continuent de progresser dans un marché du smartphone sous pression

iPhone : les ventes continuent de progresser dans un marché du smartphone sous pression

19 Jun. 2026 • 11:30

image de l'article Epic Games critique les nouvelles règles d’Apple pour l’App Store au Brésil

Epic Games critique les nouvelles règles d’Apple pour l’App Store au Brésil

19 Jun. 2026 • 10:09

image de l'article Sugar saison 2 : Colin Farrell reprend son enquête néo-noir sur Apple TV (1 épisode disponible)

Sugar saison 2 : Colin Farrell reprend son enquête néo-noir sur Apple TV (1 épisode disponible)

19 Jun. 2026 • 9:49

image de l'article Apple Music dévoile les 20 artistes les plus streamés de tous les temps

Apple Music dévoile les 20 artistes les plus streamés de tous les temps

19 Jun. 2026 • 8:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site