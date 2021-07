Ghostbusters Afterlife : (enfin!) un nouveau trailer et une date de sortie

Annoncé en 2019, Ghostbusters Afterlife sait se faire attendre. Cette suite de deux films cultes semble être hantée (hum…) par la filiation : le film est réalisé par Jason Reitman, qui n’est autre que le fils d’Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers Ghostbusters de 1984 et 1987. Le scénario du film (écrit par Jason Reitman et Gil Kenan) creuse encore ce même thème. Des adolescents, dont certains sont les petits enfants d’Egon Spengler (interprété par le regretté Harold Ramis dans les deux premiers films) vont de nouveau se retrouvés confrontés à des phénomènes paranormaux lors de leurs vacances à Summerville.



En plus d’un casting bien d’aujourd’hui (Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon et l’inénarrable Paul Rudd), les acteurs des premiers films feront aussi leur grand retour, soit Bill Murray dans le rôle de Peter Venkman, Ernie Hudson en Winston Zeddemore, Dan Aykroyd en Ray Stantz, ainsi que Sigourney Weaver (Dana Barrett) et Annie Potts (Janine Melnitz). Filiation on vous dit…

Même le regretté Harold Ramis (décédé en 2014) fera une apparition, sous une forme qui n’a bien sûr pas été précisée. Le nouveau trailer est sympa, beaucoup plus digeste forcément que l’affreux Ghostbusters avec la team 100% filles, mais l’ambiance a tout de même changé, comme si Ghostbusters avait hybridé avec Stranger Things. On espère se tromper. Ghostbusters Afterlife sortira en salles au mois de novembre prochain.