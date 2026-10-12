TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Le patron de Microsoft veut un « frein d’urgence » pour éviter des IA incontrôlables
Internet

Le patron de Microsoft veut un « frein d’urgence » pour éviter des IA incontrôlables

4 min.
12 Oct. 2026 • 22:55
0

Satya Nadella, le patron de Microsoft, appelle à repenser la sécurité des modèles d’intelligence artificielle les plus avancés. Il préconise des mécanismes externes capables de surveiller leurs actions et de les interrompre à tout moment, même lorsqu’ils exécutent une tâche complexe.

Satya Nadella Logo Microsoft

Un frein d’urgence voulu par Satya Nadella pour les IA

Dans un long message publié sur X/Twitter, Satya Nadella estime que l’industrie doit revoir la manière dont elle accorde sa confiance aux systèmes d’IA. « Nous devons considérer qu’un modèle peut être compromis et prévoir son confinement dès le départ », écrit-il. Il compare le dispositif nécessaire à un frein d’urgence : une personne autorisée doit pouvoir mettre en pause ou arrêter un modèle en cours d’exécution.

Pour le patron de Microsoft, les entreprises ne peuvent plus traiter les modèles les plus puissants comme de simples boîtes noires dont elles accepteraient ou rejetteraient les réponses. Ces systèmes accèdent désormais à des données sensibles et peuvent effectuer des opérations importantes avec une autonomie croissante. Il recommande donc de les considérer comme des risques internes potentiels, à l’image d’un compte compromis ou d’un employé disposant de privilèges excessifs. Cette approche concerne les modèles propriétaires, tout comme ceux pouvant être téléchargés pour un usage en local.

Le principe central consiste à séparer le modèle d’IA du système logiciel qui orchestre son travail, gère sa mémoire et lui donne accès à des outils. Les autorisations et les mécanismes de sécurité doivent rester sous le contrôle de l’entreprise qui déploie l’intelligence artificielle. Ainsi, même si le modèle produit une réponse erronée ou adopte un comportement inattendu, il ne doit pas pouvoir neutraliser lui-même les protections qui encadrent ses actions.

Microsoft Logo

Satya Nadella réclame également une traçabilité solide. Chaque action importante devrait laisser une preuve lisible par un humain et protégée contre toute modification. Les systèmes complets doivent être testés en continu, notamment face aux attaques et aux défaillances. Les contrôles doivent rester indépendants du modèle évalué et les personnes touchées par un incident doivent être informées rapidement. L’objectif est de pouvoir comprendre ce qui s’est passé et limiter les conséquences sans dépendre des explications fournies par l’IA elle-même.

Microsoft prépare aussi ses propres règles de sécurité

Cette prise de position s’inscrit dans une démarche déjà engagée au sein de Microsoft. À la mi-septembre, l’entreprise a présenté un projet de code de conduite pour ses futurs modèles, élaboré sous la direction de Mustafa Suleyman, patron de Microsoft AI, la branche IA du groupe. Le code de conduite prévoit notamment que les systèmes acceptent les corrections humaines, ne résistent jamais à leur arrêt et communiquent de façon compréhensible. Microsoft entend s’appuyer sur ce cadre pour entraîner ses prochains modèles.

Le débat dépasse désormais les seules entreprises technologiques. Brad Smith, président de Microsoft, a appelé à établir des règles internationales contraignantes avec des évaluations indépendantes avant le lancement des modèles, des rapports obligatoires sur les incidents et l’obligation d’avertir les personnes touchées par un agent d’IA incontrôlé. Il a souligné que des produits courants, comme le lait ou les machines à laver, sont soumis à davantage d’exigences de sécurité que les systèmes d’IA.

Reste à traduire ces principes en dispositifs techniques et en obligations applicables. Le frein d’urgence défendu par Satya Nadella suppose notamment que les entreprises puissent interrompre un agent IA sans que celui-ci puisse contourner la commande, tout en conservant des traces fiables de ses actions. L’enjeu est particulièrement important pour les systèmes qui peuvent enchaîner des opérations sur des réseaux, des données ou des outils professionnels sans validation humaine à chaque étape.

Pour rappel, des agents IA d’OpenAI ont réalisé des cyberattaques, et ce à plusieurs reprises. Dans le même temps, la FTC aux États-Unis a décidé d’ouvrir des enquêtes sur ces agents IA qui font dérivent.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

stop tesla model s et model x Internet

Microsoft veut imposer un bouton d’arrêt à ses IA et refuser leur personnalité juridique

Nadella Logiciels

Nadella affirme que jusqu’à 30% du code de Microsoft est généré par l’IA

OpenAI Microsoft Logos Internet

Microsoft confirme divorcer progressivement d’OpenAI pour l’IA

Microsoft Logo Internet

Microsoft lance MAI, ses propres modèles d’intelligence artificielle

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Logo

Meta lance Muse Wonder, ses IA qui rivalisent avec GPT-6 Astra et Claude

12 Oct. 2026 • 20:57
1 Internet

Meta Muse dévoile Wonder et Muse Wonder Full, deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle conçus pour les tâches...

Imprimante 3D

Impression 3D à domicile : pourquoi installer son imprimante dans une chambre est déconseillé

12 Oct. 2026 • 20:14
0 Matériel

Une imprimante 3D de bureau paraît suffisamment inoffensive pour fonctionner à quelques mètres d’un lit ou d’un poste de...

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World

Nintendo dit ne pas abandonner les jeux physiques, contrairement à PlayStation

12 Oct. 2026 • 19:38
1 Jeux vidéo

Nintendo n’a aucun projet d’abandonner les jeux physiques sur Switch 2, malgré le virage du marché vers le...

Google Fitbit Edge

Fitbit Edge : Google présente son bracelet connecté avec écran

12 Oct. 2026 • 19:00
0 Matériel

Google présente le Fitbit Edge, un bracelet connecté qui combine le suivi sportif avancé, un écran OLED et des fonctions de...

Pico Space Pro

Pico Space Pro : le rival du Vision Pro se dévoile entièrement avant son lancement

12 Oct. 2026 • 18:52
0 Matériel

Le prochain casque de réalité mixte haut de gamme de Pico n’a déjà presque plus de secrets. Des documents de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple tease une édition Pokémon/Pikachu de l’enceinte Beats Pill

Apple tease une édition Pokémon/Pikachu de l’enceinte Beats Pill

12 Oct. 2026 • 22:36

image de l'article MacBook Pro OLED et iPad mini 8 OLED : Apple prévoit un événement sur deux jours

MacBook Pro OLED et iPad mini 8 OLED : Apple prévoit un événement sur deux jours

12 Oct. 2026 • 20:37

image de l'article Apple dévoile Remnants, le premier film d’horreur immersif sur le Vision Pro

Apple dévoile Remnants, le premier film d’horreur immersif sur le Vision Pro

12 Oct. 2026 • 20:08

image de l'article Vous pouvez maintenant préparer la précommande de l’iPhone Duo

Vous pouvez maintenant préparer la précommande de l’iPhone Duo

12 Oct. 2026 • 18:38

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site