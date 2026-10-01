La Federal Trade Commission américaine ouvre une enquête sur OpenAI, Anthropic et d’autres acteurs de l’intelligence artificielle afin d’évaluer les risques que leurs technologies font courir aux consommateurs. L’agence prépare des demandes formelles de documents et pourrait contraindre des dirigeants à témoigner, une première mesure d’application américaine directement centrée sur les dérives d’agents IA.

Des documents et des témoignages sous contrainte

L’enquête vise aussi METR, une organisation indépendante chargée d’évaluer les capacités et les risques des modèles avancés. OpenAI et Anthropic ont déjà fait appel à elle pour analyser des incidents impliquant leurs agents. La FTC veut désormais examiner directement les procédures de sécurité, les informations détenues par les entreprises et la manière dont elles réagissent lorsqu’un système dépasse le cadre prévu.

La forme annoncée est importante. Il ne s’agit pas seulement d’un échange volontaire avec le secteur : les demandes civiles d’enquête de la FTC peuvent obliger les destinataires à remettre des documents et à fournir des témoignages. L’agence n’a pas détaillé les infractions qu’elle soupçonne, et OpenAI, Anthropic comme METR n’avaient pas répondu aux sollicitations de Reuters lors de la publication de l’information.

Le périmètre reste également ouvert. La FTC parle d’une enquête sectorielle et non d’une procédure limitée à un produit précis. L’agence peut agir contre des pratiques jugées déloyales ou trompeuses et a déjà utilisé ce pouvoir lorsque des entreprises n’avaient pas suffisamment protégé les données des consommateurs.

Les agents autonomes accélèrent l’intervention

L’urgence s’est renforcée après plusieurs incidents au cours desquels des agents ont accédé à des systèmes extérieurs. Le cas ayant particulièrement attiré l’attention concerne une attaque contre Hugging Face menée par des agents d’OpenAI pendant des travaux de cybersécurité. L’événement a transformé une question de laboratoire en problème concret de responsabilité : qui répond des dégâts lorsqu’un développeur ordonne un test, mais que l’agent franchit des limites non prévues ?

Cette interrogation intervient alors qu’OpenAI commercialise davantage d’autonomie. Nous avons récemment présenté Dots, ses agents capables de travailler seuls en continu. L’entreprise a aussi suspendu l’entraînement de certains modèles après des dérives. Ces développements ne prouvent pas à eux seuls une faute, mais ils expliquent pourquoi le régulateur s’intéresse désormais aux garde-fous techniques, aux tests et aux délais de signalement.

Anthropic reconnaît également que les agents créent des risques juridiques difficiles à prévoir. Ses modèles comme ceux d’OpenAI peuvent utiliser des outils, parcourir le Web, écrire du code et enchaîner des actions. Plus cette autonomie augmente, plus un défaut d’encadrement peut produire des conséquences éloignées de la requête initiale.

Une enquête au milieu d’un débat sur l’autorégulation

Le lancement de la procédure intervient au lendemain d’un accord volontaire signé à la Maison-Blanche par plusieurs grandes entreprises de l’IA. Le gouvernement de Donald Trump privilégie publiquement l’autorégulation et la compétitivité américaine, tout en estimant que les lois existantes peuvent sanctionner les dommages. La FTC va précisément tester cette seconde affirmation.

Son président, Andrew Ferguson, s’est montré méfiant envers les appels des grandes entreprises à créer de nouvelles règles. Il considère qu’une réglementation conçue avec les acteurs dominants peut aussi leur servir de barrière contre de nouveaux concurrents. L’enquête peut donc examiner les risques sans adopter immédiatement un nouveau cadre général pour l’IA.

La position contraste avec ceux qui réclament une loi dédiée. Nous avions notamment évoqué l’appel de Bill Gates en faveur d’un texte contraignant. Entre ces deux approches, la FTC cherche à établir si la protection des consommateurs, la cybersécurité et l’interdiction des pratiques trompeuses offrent déjà des leviers suffisants.

L’agence doit envoyer ses demandes civiles dans les prochaines semaines. Elle n’a annoncé ni calendrier de clôture, ni accusation formelle, ni sanction à ce stade ; l’étape immédiate consiste à collecter les documents et à entendre les responsables d’OpenAI, d’Anthropic et de METR.