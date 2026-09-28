Bill Gates réclame une loi sur l’IA : l’autorégulation ne suffit pas

Bill Gates appelle les États-Unis à imposer par la loi une surveillance de l’intelligence artificielle, estimant que l’autorégulation des entreprises ne peut pas suffire. Dans l’entretien complet diffusé dimanche par NBC, le cofondateur de Microsoft demande aux responsables politiques et aux forces de l’ordre de définir des garde-fous obligatoires, notamment lorsque les systèmes franchissent certains niveaux de capacité en biologie ou en cybersécurité.

Une surveillance obligatoire, pas seulement des engagements volontaires

Gates ne réclame pas l’arrêt du développement de l’IA. Il affirme au contraire que les pouvoirs publics doivent pouvoir vérifier ce que les modèles savent faire et imposer des contrôles lorsque leurs capacités deviennent dangereuses. Interrogé dans l’émission Meet the Press, il a résumé sa position ainsi : « Personne ne pense que l’autorégulation suffit. » Il a répondu qu’une législation était « absolument » nécessaire.

Le mot important est ici la surveillance. Gates souhaite que des institutions disposant de compétences techniques puissent mesurer les performances sensibles des modèles, suivre leur progression et faire respecter les limites décidées par le législateur. Il ne décrit toutefois ni une agence précise, ni un protocole de tests, ni des seuils chiffrés. Sa proposition reste donc un appel politique, et non un projet de loi prêt à être examiné.

La question rejoint les travaux menés directement par les entreprises. Nous avons récemment expliqué comment OpenAI, Anthropic et Google collaborent sur certains sujets de sûreté. Ces initiatives peuvent produire des évaluations communes, mais elles ne disposent pas du pouvoir d’obliger un acteur à signaler un résultat, à suspendre un déploiement ou à ouvrir ses systèmes à une inspection indépendante.

Biologie et cyberattaques au centre de l’alerte

Gates place les risques biologiques et numériques au premier plan. Il redoute qu’un modèle suffisamment performant facilite la conception d’une arme biologique ou augmente fortement les moyens d’un groupe malveillant. Dans l’entretien, il va jusqu’à évoquer la possibilité de pertes humaines extrêmement importantes si ces capacités étaient utilisées sans contrôle. Il s’agit de son estimation du risque, pas d’une prévision établie ni d’un constat sur les modèles actuellement accessibles au public.

Cette distinction compte, car les systèmes d’IA peuvent déjà aider à écrire du code, interpréter des données scientifiques ou automatiser une partie d’une recherche. La capacité à réaliser une tâche dans un test contrôlé ne prouve cependant pas qu’un modèle puisse mener seul une opération complexe dans le monde réel. Une réglementation devrait donc préciser ce qui est mesuré, dans quelles conditions et avec quel niveau de reproductibilité.

Gates estime aussi que les gouvernements manquent encore d’expertise pour savoir à quel moment un seuil dangereux est franchi. Une solution pourrait combiner tests avant déploiement, déclaration obligatoire des incidents et accès d’évaluateurs indépendants, mais il n’a pas détaillé un tel dispositif. Nous avions également évoqué la proposition de Microsoft d’imposer un mécanisme d’arrêt aux systèmes d’IA avancés, une mesure plus précise mais qui soulève elle aussi la question de l’autorité chargée de l’activer.

La compétition avec la Chine divise les responsables américains

Les opposants à de nouvelles règles avancent qu’elles pourraient ralentir les entreprises américaines face à la Chine. L’administration Trump a régulièrement présenté l’allègement des contraintes comme un moyen de conserver une avance technologique. Gates rejette cette incompatibilité : selon lui, les États-Unis peuvent poursuivre la compétition tout en exigeant une surveillance des capacités les plus dangereuses.

Il compare la difficulté d’un accord international aux négociations nucléaires de la guerre froide et juge qu’un consensus sur l’IA pourrait être encore plus compliqué. Les puces, logiciels et modèles sont développés par de nombreux acteurs privés, évoluent rapidement et peuvent être copiés ou diffusés plus facilement qu’une infrastructure nucléaire. Un dispositif national ne réglerait donc pas seul les risques liés à un modèle entraîné ou exploité à l’étranger.

Le débat est déjà conflictuel au sein de l’industrie. Mark Zuckerberg a rejeté l’idée de ralentir le développement de l’IA, tandis que d’autres dirigeants réclament des évaluations plus strictes. Ces positions ne recouvrent pas toujours la même chose : suspendre l’entraînement de nouveaux modèles, encadrer seulement les usages à haut risque ou imposer une obligation de signalement sont trois politiques différentes.

L’élément nouveau vient de l’entretien intégral diffusé le 27 septembre, après la publication de premiers extraits deux jours plus tôt : Gates y formule explicitement la nécessité d’une loi et d’un contrôle obligatoire, tout en développant la comparaison avec les négociations nucléaires. Aucun texte législatif, calendrier de vote, seuil technique ou organisme de contrôle n’accompagne pour l’instant cette prise de position.