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Nintendo dit ne pas abandonner les jeux physiques, contrairement à PlayStation

3 min.
12 Oct. 2026 • 19:38
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Nintendo n’a aucun projet d’abandonner les jeux physiques sur Switch 2, malgré le virage du marché vers le dématérialisé. Bill van Zyll, responsable de Nintendo en Amérique latine, l’a confirmé lors d’une interview pendant la Brasil Game Show 2026.

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World

La Nintendo Switch va garder les jeux physiques

« Historiquement, nous sommes restés neutres sur le format. Nous nous adaptons aux préférences des consommateurs et en tenons largement compte. […] Nous n’avons aucun projet d’abandonner le physique. Nous savons à quel point les fans l’apprécient », a déclaré Bill van Zyll dans une interview accordée à la chaîne YouTube brésilienne Coelho no Japão. Le dirigeant de Nintendo rappelle que la Switch 2 prend en charge les jeux numériques comme les jeux physiques.

La déclaration intervient alors que Sony a annoncé en juillet l’arrêt de la production des disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation à compter de janvier 2028. Les titres déjà commercialisés, ainsi que ceux qui sortiront avant cette échéance en version disque, ne sont pas concernés. Après cette date, les nouveaux jeux seront proposés en version numérique, y compris chez les revendeurs.

Nintendo conserve toutefois plusieurs façons de commercialiser ses jeux sur support physique. La Switch 2 accueille des cartouches traditionnelles qui contiennent les données du jeu, ainsi que des cartes clés de jeu. Ces dernières renferment une clé d’activation : le joueur doit télécharger les données du jeu sur le Nintendo eShop lors de la première utilisation avec une connexion Internet. La carte doit ensuite rester insérée dans la console pour lancer le jeu.

Nintendo Switch Cartouches Jeux Virtuelles

Cette distinction compte pour les collectionneurs et les joueurs attachés à la conservation de leurs jeux. Une cartouche contenant les données permet de conserver une copie physique du jeu, tandis qu’une carte clé de jeu dépend d’un téléchargement initial. Le format physique ne garantit donc pas à lui seul que l’intégralité d’un jeu soit présente sur le support.

Nintendo mise sur les préférences des joueurs

Bill van Zyll souligne également l’importance des exemplaires physiques en Amérique latine, notamment au Brésil. Les jeux en boîte permettent aux joueurs de constituer une collection, de prêter leurs jeux et de les revendre sur le marché de l’occasion. Nintendo affirme tenir compte de ces habitudes régionales dans ses choix de distribution.

Cette position ne constitue toutefois pas une garantie à long terme. Le dirigeant insiste sur la neutralité de Nintendo vis-à-vis des formats et sur sa volonté de suivre la demande. Sa déclaration confirme l’absence de projet d’abandon du physique à ce jour, sans engager l’entreprise pour les prochaines générations de consoles.

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