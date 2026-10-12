Pico Space Pro : le rival du Vision Pro se dévoile entièrement avant son lancement

Le prochain casque de réalité mixte haut de gamme de Pico n’a déjà presque plus de secrets. Des documents de certification publiés au Japon dévoilent pour la première fois des photographies détaillées du Pico Space Pro, aussi bien son aspect extérieur que ses composants une fois démonté. Le prochain appareil XR de la filiale de ByteDance reste attendu au quatrième trimestre 2026.

Le Pico Space Pro apparaît dans des documents officiels

Les clichés proviennent du ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications, où l’appareil est enregistré sous la référence 202-JWM032 et le numéro de modèle B3110. Ce dernier correspond à celui déjà aperçu dans les précédentes fuites de Project Swan, nom de code initial du Space Pro.

Les images confirment une large visière frontale, un support au niveau du front et une sangle arrière. Le démontage révèle également le système optique, plusieurs caméras et capteurs ainsi qu’un ventilateur central destiné au refroidissement.

Micro-OLED et boîtier externe pour viser le très haut de gamme

Pico avait déjà annoncé des écrans micro-OLED atteignant 4 000 pixels par pouce et une architecture à deux puces, avec un coprocesseur maison chargé du traitement visuel. Le processeur principal promettrait environ deux fois les performances CPU et GPU du Snapdragon XR2 Gen 2 utilisé notamment par le Quest 3.

Les certifications américaines suggèrent par ailleurs la présence d’un boîtier externe regroupant batterie et puissance de calcul, avec une capacité annoncée de 7 000 mAh et du Wi-Fi 7. Cette architecture rappelle les choix effectués par Meta pour ses nouvelles lunettes VR et, dans une moindre mesure, le Vivo Vision.

Pico devait initialement présenter son casque en septembre avant de reporter l’événement pour améliorer l’expérience logicielle globale. Avec deux certifications réglementaires désormais obtenues et un matériel largement dévoilé, l’annonce officielle du Space Pro ne devrait plus trop tarder. .