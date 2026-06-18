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KultureGeek Matériel Pico Project Swan : le futur casque XR haut de gamme fuite avec un design très… familier
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Pico Project Swan : le futur casque XR haut de gamme fuite avec un design très… familier

3 min.
18 Juin. 2026 • 16:40
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Pico prépare visiblement son grand retour sur le terrain du XR premium. Des vidéos découvertes dans le SDK public de la marque auraient révélé le design de Project Swan, son prochain casque de réalité mixte haut de gamme attendu fin 2026. Les séquences, repérées par la leakeuse Luna, montrent un appareil qui semble viser directement l’Apple Vision Pro et le Samsung Galaxy XR.

Un casque XR au look familier

Le design aperçu dans ces vidéos mélange plusieurs « codes » connus. On retrouve ainsi une façade proche des casques de spatial computing récents, une sangle tissée rappelant fortement le Solo Knit Band du Vision Pro et un boîtier externe relié par câble, probablement destiné à la batterie, voire à une partie du calcul.

Pico Project Swan

Ce choix permettrait de réduire le poids porté sur le visage. Pico a déjà évoqué un casque d’environ 270 grammes, une valeur qui ne semble toutefois concerner que la partie principale, sans l’éventuelle batterie séparée. A noter que les vidéos ont depuis été retirées du compte X de Luna sur demande du détenteurs des droits de ces images (Pico donc), ce qui en creux confirme la véracité de cette fuite.

Micro-OLED, puce dédiée et Pico OS 6

Sur le plan technique, Project Swan devrait embarquer des écrans micro-OLED affichant 4 000 pixels par pouce, avec une netteté moyenne annoncée autour de 40 pixels par degré et un point central dépassant 45 pixels par degré. Pico promet aussi une architecture à deux puces, combinant un coprocesseur XR maison et un SoC haut de gamme offrant plus du double des performances CPU et GPU du Snapdragon XR2 Gen 2.

Le casque devrait fonctionner avec Pico OS 6, une interface pensée pour les applications spatiales, le streaming PC VR, Android, OpenXR et WebXR. Les vidéos montrent également des manettes avec suivi du mouvement, proches de celles du Pico 4 Ultra. Le prix, le nom commercial et la fiche technique complète de l’appareil restent encore inconnus.

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