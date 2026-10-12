TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Artex : un agent IA utilisé dans des cyberattaques passe en code fermé
Internet

Artex : un agent IA utilisé dans des cyberattaques passe en code fermé

3 min.
12 Oct. 2026 • 14:10
0

Le développeur chinois d’Artex, un agent d’intelligence artificielle conçu pour tester la sécurité des systèmes informatiques, a décidé de fermer son code source après que l’outil a été associé à une série de cyberattaques contre des établissements financiers en Corée du Sud. Selon les autorités locales, ces intrusions ont touché sept institutions et ont exposé les données personnelles de plus de 68 000 personnes.

Intelligence artificielle

Un outil de cybersécurité détourné pour voler des données

Développé par un programmeur chinois connu sous le pseudonyme Autumn-27, Artex était initialement destiné aux tests d’intrusion. Cet agent s’appuie sur des modèles d’IA externes pour automatiser certaines opérations de sécurité, notamment la recherche de vulnérabilités dans les réseaux informatiques. Son code open source permettait aux développeurs de le télécharger, de l’étudier et de l’adapter à leurs besoins.

Mais selon l’entreprise de cybersécurité CrowdStrike, l’outil a été utilisé lors de cyberattaques visant plusieurs institutions financières en Corée du Sud entre fin septembre et début octobre. Les données dérobées concernaient notamment des clients de banques ayant sollicité des prêts. La Shinhan Bank a ainsi signalé la divulgation d’informations sur environ 25 000 demandeurs, dont les noms, les numéros de téléphone et les revenus annuels. Les autorités poursuivent leurs investigations pour préciser l’étendue des compromissions.

CrowdStrike estime que le pirate pourrait être un individu sinophone de 26 ans basé en Chine et motivé par l’appât du gain. Cette piste reste une évaluation fondée sur des éléments techniques : l’identité du hacker n’a pas été officiellement établie. Les autorités sud-coréennes ont de leur côté appelé les établissements financiers à renforcer leurs défenses.

Passer en code fermé ne suffit pas à neutraliser les risques

Face à ces détournements, Autumn-27 a annoncé sur GitHub qu’Artex ne recevrait plus de mises à jour publiques et qu’aucune nouvelle version ni assistance technique ne serait proposée. Le développeur affirme que les usages malveillants vont à l’encontre des objectifs initiaux du projet.

Cette décision limite l’accès des nouveaux utilisateurs au code officiel, mais elle ne fait pas disparaître les copies déjà téléchargées. Des personnes possédant une version antérieure peuvent toujours la conserver, la modifier et potentiellement continuer à l’utiliser. L’affaire montre ainsi un défi majeur de la cybersécurité à l’ère des agents IA : des outils développés pour automatiser des audits légitimes peuvent aussi faciliter des intrusions lorsqu’ils tombent entre de mauvaises mains.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Logo Internet

Meta lance Muse Wonder, ses IA qui rivalisent avec GPT-6 Astra et Claude

Clé serrure Internet

DNSSEC : la clé racine d’Internet KSK-2024 entre en service

Menottes et support chiffré dans un laboratoire d’analyse cyber Internet

ShinyHunters : un négociateur en rançongiciel arrêté aux États-Unis

Frigos Magasin Internet

Des frigos à 50 degrés : une cyberattaque a touché Intermarché, Leclerc et Super U

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Logo

Meta lance Muse Wonder, ses IA qui rivalisent avec GPT-6 Astra et Claude

12 Oct. 2026 • 20:57
0 Internet

Meta Muse dévoile Wonder et Muse Wonder Full, deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle conçus pour les tâches...

Imprimante 3D

Impression 3D à domicile : pourquoi installer son imprimante dans une chambre est déconseillé

12 Oct. 2026 • 20:14
0 Matériel

Une imprimante 3D de bureau paraît suffisamment inoffensive pour fonctionner à quelques mètres d’un lit ou d’un poste de...

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World

Nintendo dit ne pas abandonner les jeux physiques, contrairement à PlayStation

12 Oct. 2026 • 19:38
0 Jeux vidéo

Nintendo n’a aucun projet d’abandonner les jeux physiques sur Switch 2, malgré le virage du marché vers le...

Google Fitbit Edge

Fitbit Edge : Google présente son bracelet connecté avec écran

12 Oct. 2026 • 19:00
0 Matériel

Google présente le Fitbit Edge, un bracelet connecté qui combine le suivi sportif avancé, un écran OLED et des fonctions de...

Pico Space Pro

Pico Space Pro : le rival du Vision Pro se dévoile entièrement avant son lancement

12 Oct. 2026 • 18:52
0 Matériel

Le prochain casque de réalité mixte haut de gamme de Pico n’a déjà presque plus de secrets. Des documents de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple augmenterait de 30 % les commandes d’iPhone Duo

Apple augmenterait de 30 % les commandes d’iPhone Duo

12 Oct. 2026 • 17:43

image de l'article Apple dévoile la semaine des jeux indés sur l’App Store

Apple dévoile la semaine des jeux indés sur l’App Store

12 Oct. 2026 • 16:42

image de l'article L’iPhone aide à préserver les langues autochtones menacées grâce à des claviers sur mesure

L’iPhone aide à préserver les langues autochtones menacées grâce à des claviers sur mesure

12 Oct. 2026 • 15:40

image de l'article iPhone 18 Pro : JPMorgan doute d’une baisse de la demande et relève son objectif de cours à 360 dollars

iPhone 18 Pro : JPMorgan doute d’une baisse de la demande et relève son objectif de cours à 360 dollars

12 Oct. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site