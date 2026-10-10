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En lien avec l’IA, Nvidia investit 1 milliard de dollars pour la recherche scientifique américaine

3 min.
10 Oct. 2026 • 9:00
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Nvidia va consacrer un milliard de dollars sur cinq ans au développement de la recherche scientifique aux États-Unis. Le groupe veut soutenir les universités, l’informatique quantique et les infrastructures de cloud utilisées pour des projets stratégiques, notamment dans la santé et l’énergie.

Nvidia Logo

Annoncé à Washington lors de l’événement Science : A New Golden Age, cet engagement doit financer trois grandes priorités :

  • les établissements d’enseignement supérieur et leurs travaux de recherche
  • le développement de l’informatique quantique américaine
  • les fournisseurs de services cloud qui répondent aux besoins du gouvernement fédéral

Nvidia n’a pas précisé la répartition des fonds entre ces différents volets.

Le groupe entend mettre ses technologies de calcul accéléré et ses infrastructures d’intelligence artificielle à la disposition des chercheurs pour accélérer les travaux sur les médicaments, les matériaux et les systèmes énergétiques. Il participera également à plusieurs projets de la deuxième phase de la Genesis Mission, un programme fédéral lancé en novembre 2025. Les projets concernés couvrent notamment l’informatique quantique, la fusion nucléaire, la conception d’accélérateurs et la microélectronique.

Un partenariat renforcé avec les laboratoires nationaux

Cet investissement prolonge une collaboration de plus de 20 ans entre Nvidia et les laboratoires nationaux américains. Dans le cadre de son partenariat avec le département de l’Énergie, l’entreprise participe notamment à la construction d’un supercalculateur destiné au laboratoire national d’Argonne. Elle soutient aussi sept nouveaux systèmes informatiques à Argonne et au laboratoire national de Los Alamos dans l’État du Nouveau-Mexique.

L’annonce s’inscrit dans la stratégie de l’administration Trump qui veut mobiliser davantage les entreprises technologiques pour accélérer la recherche assistée par l’IA. Cette orientation intervient alors que des scientifiques et d’anciens responsables publics s’inquiètent des coupes budgétaires fédérales et des difficultés rencontrées par les universités pour conserver leurs chercheurs. La Fondation nationale pour la science (NSF) a retenu plus d’un milliard de dollars de fonds de recherche autorisés par le Congrès américain au cours de l’année écoulée.

Nvidia présente son engagement comme un moyen de transformer les avancées scientifiques en applications industrielles, en emplois et en nouvelles capacités technologiques. Le montant annoncé correspond à des engagements sur cinq ans. L’entreprise n’a pas détaillé publiquement le calendrier des versements ni la somme qui reviendra à chaque domaine de recherche.

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