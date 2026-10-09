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Amazon inaugure son 10e centre de distribution en France

3 min.
9 Oct. 2026 • 19:36
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Amazon a inauguré le 9 octobre son nouveau centre de distribution à Beauvais dans l’Oise. Il s’agit du 10e en France. Le site représente plus de 200 millions d’euros d’investissement et doit accueillir 1 000 salariés en CDI, dont plus de 500 ont déjà été recrutés.

Amazon Centre Distribution Beauvais

Un entrepôt Amazon robotisé de 110 000 m²

Ce nouveau site renforce le réseau logistique d’Amazon dans les Hauts-de-France. L’entrepôt s’étend sur 110 000 m² et dispose de sept kilomètres de convoyeurs. Il a commencé son activité à la fin du mois de septembre et doit progressivement atteindre une capacité de plusieurs centaines de milliers de colis expédiés chaque jour, notamment à destination de l’Île-de-France.

Amazon présente cette implantation comme une étape de son plan d’investissement de plus de 15 milliards d’euros annoncé en France en 2026. L’entreprise indique désormais compter huit sites logistiques dans les Hauts-de-France, où elle affirme avoir investi plus de 6,5 milliards d’euros depuis 2010 et employer plus de 7 000 personnes en CDI.

Plus de 5 000 candidatures reçues

La campagne de recrutement a démarré en juin. Amazon annonce avoir reçu plus de 5 000 candidatures et organisé sept sessions d’information et de recrutement entre juin et août, avec l’appui de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Grand Beauvaisis et de France Travail. L’entreprise vise 800 salariés en CDI d’ici à la fin de l’année, avant de poursuivre vers l’objectif de 1 000 postes.

Pour les postes d’agents logistiques, aucun diplôme ni expérience préalable ne sont exigés. Les partenaires locaux accompagnent notamment les demandeurs d’emploi de longue durée, les jeunes, les seniors, les bénéficiaires du RSA et les personnes en situation de handicap. Le dispositif prévoit entre autres le recours à la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) de France Travail qui évalue les aptitudes des candidats.

Amazon indique un salaire d’entrée supérieur à 2 000 euros brut par mois pour les agents logistiques, puis à 2 500 euros après 24 mois, avec 13 mois et prime annuelle inclus. L’entreprise mentionne également des dispositifs de participation, des primes et un mois de congé payé supplémentaire pour les nouveaux parents.

La formation fait partie des autres engagements mis en avant par le groupe : son programme École Amazon, développé avec l’AFPA, propose des formations diplômantes en logistique du CAP/BEP au bac+2. Un autre programme, Options de Carrière, peut financer jusqu’à 3 500 euros de formation par an dans des domaines comme l’informatique, le cloud ou la robotique.

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