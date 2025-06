Amazon annonce un nouveau centre de distribution en France

Amazon a dévoilé son projet de nouveau centre de distribution à Illiers-Combray en Eure-et-Loir, avec un investissement de plus de 150 millions d’euros. Prévue pour fin 2026, cette installation créera 1 000 emplois en CDI et renforcera le réseau logistique de l’entreprise en France.

Un nouveau centre logistique pour la région

Situé sur la zone logistique Mountpark Chartres, le centre d’Illiers-Combray sera dédié à la préparation des commandes clients. Il intégrera les dernières technologies robotiques d’Amazon, visant à optimiser les délais de livraison tout en réduisant les émissions de CO2 liées au transport. Ce projet s’inscrit dans un plan d’investissement de plus de 300 millions d’euros annoncé lors du sommet Choose France 2025, en collaboration avec les élus et acteurs locaux pour dynamiser l’économie régionale.

En rapprochant les produits des bassins de consommation, ce centre renforcera le maillage territorial d’Amazon, garantissant une livraison plus rapide et durable.

Amazon opère déjà trois sites logistiques en Centre-Val de Loire, dont son premier centre français ouvert à Saran en 2007. Depuis 2010, l’entreprise y a investi plus de 3,5 milliards d’euros et emploie plus de 2 500 collaborateurs en CDI. Avec les 1 000 nouveaux emplois prévus à Illiers-Combray, Amazon consolide sa position d’employeur clé dans la région.

Patrick Labarre, président d’Amazon France Logistique, souligne l’importance de ce projet :

Ce nouveau centre de distribution illustre parfaitement notre stratégie de développement en France, axée sur la proximité et l’innovation technologique au service des clients et de nos collaborateurs. Depuis 2010, nous avons investi plus de 25 milliards d’euros en France et sommes devenus le premier créateur d’emplois directs sur la période, avec plus de 25 000 salariés en CDI à date.

À date, Amazon compte huit centres de distribution en France qui prennent en charge plusieurs centaines de milliers de colis par jour