Amazon va investir plus de 300 millions d’euros en France

À l’occasion du sommet Choose France, Amazon annonce un investissement de plus de 300 millions d’euros pour renforcer son infrastructure en France. Ce projet vise à soutenir l’économie locale tout en répondant à la demande croissante des consommateurs.

Nouvel investissement d’Amazon en France

Trois initiatives majeures marquent cette nouvelle étape : la construction d’un entrepôt logistique en Centre-Val de Loire, l’ouverture d’un site de livraison du dernier kilomètre en Auvergne-Rhône-Alpes et la modernisation du centre logistique de Boves dans les Hauts-de-France, pour en faire l’un des plus avancés technologiquement. Selon Amazon, ces projets créeront environ 1 500 emplois en CDI.

Depuis 2010, Amazon a injecté plus de 25 milliards d’euros dans l’économie française, notamment dans ses infrastructures logistiques, ses bureaux et ses centres de données. « Grâce à ces investissements, Amazon est devenu le premier créateur net d’emplois en France sur la période », affirme l’entreprise dans un communiqué, citant l’Observatoire de l’Emploi et de l’Investissement en France. Avec plus de 35 sites logistiques et près de 25 000 salariés en CDI, sans compter 43 000 emplois indirects, la firme s’impose comme un acteur clé du paysage économique français.

L’édition 2024 du sommet Choose France avait déjà vu Amazon annoncer 1,2 milliard d’euros d’investissements et plus de 3 000 emplois. Cette année, l’entreprise réaffirme son ancrage local. « Amazon choisit la France depuis plus de 25 ans », déclare Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France. « Au fil des années, nous sommes devenus bien plus qu’une boutique en ligne, en stimulant la croissance de l’économie et des entreprises françaises, en soutenant la création d’emplois au cœur des territoires et en apportant une contribution utile au quotidien des clients ».