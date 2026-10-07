Boston Dynamics mise sur son nouveau CEO Rohit Prasad pour son « IA physique »

Boston Dynamics change de pilote au moment où son robot humanoïde Atlas doit quitter le laboratoire pour entrer dans les usines. La filiale de Hyundai a nommé Rohit Prasad au poste de directeur général à compter du 7 octobre. Ancien vice-président senior d’Amazon et scientifique en chef d’Alexa et de l’intelligence artificielle générale, Prasad avait aussi supervisé le développement de la famille de modèles Nova.

Un spécialiste de l’IA pour industrialiser Atlas

Cette nomination éclaire la nouvelle priorité de Boston Dynamics : rapprocher l’IA et la robotique industrielle. L’entreprise parle désormais d’« IA physique », c’est-à-dire de systèmes capables de comprendre leur environnement puis d’agir dans le monde réel. « Boston Dynamics est idéalement positionnée pour faire progresser l’IA physique grâce à son expertise de classe mondiale en robotique », explique Rohit Prasad.

La mission du nouveau CEO sera aussi de faire passer Atlas à la production de masse. Hyundai prévoit de construire aux États-Unis une usine capable de produire jusqu’à 30 000 robots par an. Le groupe compte par ailleurs déployer 25 000 humanoïdes dans les sites Hyundai et Kia. Près de Savannah, un centre dédié entraîne déjà Atlas à des tâches réelles de logistique et de préparation de pièces automobiles.

Atlas se prépare au travail en usine

Le robot électrique de 1,90 m peut soulever ponctuellement 50 kg, atteindre des objets situés à 2,30 m de hauteur et remplacer seul sa batterie. Boston Dynamics améliore parallèlement les mains d’Atlas pour renforcer sa dextérité et faciliter la fabrication en série. L’entreprise travaille aussi depuis plusieurs années sur ses capacités d’apprentissage.

Avec Rohit Prasad, Boston Dynamics ne cherche donc plus seulement à fabriquer un humanoïde à la pointe de la technologie. Le véritable défi consiste désormais à transformer Atlas en une machine fiable, autonome et produite à grande échelle, capable de justifier sa place dans la supply chain.