ChatGPT propose maintenant d’essayer virtuellement des vêtements

OpenAI déploie une fonction d’essayage virtuel qui permet à ChatGPT de montrer des vêtements et accessoires directement sur une photo de l’utilisateur. L’outil arrive avec une nouvelle fonction de favoris qui permet également de conserver les produits repérés pour les retrouver plus tard.

Une cabine d’essayage directement dans ChatGPT

La fonction repose sur ChatGPT Images 2.5, le nouveau modèle IA de génération et d’édition d’images d’OpenAI. L’utilisateur peut importer un selfie ou une photo en pied, puis sélectionner le nouveau bouton d’essayage depuis les résultats de recherche de produits pour visualiser l’article porté.

ChatGPT accepte également une image du vêtement lui-même. Il suffit par exemple d’importer une capture d’écran d’un produit trouvé sur le Web pour demander à l’intelligence artificielle de le placer virtuellement sur sa propre photo. OpenAI met en avant des améliorations de génération concernant l’éclairage, les textures et le respect des instructions d’édition, ainsi qu’une réduction du temps nécessaire pour produire les images.

Le système cherche ainsi à rapprocher la recherche de vêtements et la visualisation du produit dans une même conversation. Le principe rappelle notamment l’outil d’essayage virtuel lancé par Google dans son moteur de recherche en 2025.

ChatGPT veut aussi devenir un outil de découverte mode

OpenAI ajoute parallèlement une fonction « Favoris ». Les utilisateurs peuvent enregistrer les produits découverts pendant leurs recherches dans une bibliothèque accessible depuis l’application, avec les images générées lors des essayages virtuels.

ChatGPT peut également partir d’une demande plus générale. Un utilisateur peut décrire le style qu’il recherche et demander au chatbot de trouver les différentes pièces nécessaires pour composer la tenue. Il peut aussi fournir la photo d’une tenue portée par une célébrité afin que ChatGPT tente d’identifier les vêtements disponibles à l’achat.

Cette évolution intervient alors qu’OpenAI continue de développer les fonctions commerciales de ChatGPT. L’entreprise avait lancé Instant Checkout pour permettre certains achats directement depuis le chatbot avant de réduire ses ambitions sur cette fonction et de privilégier davantage la découverte de produits et les parcours d’achat proposés par les commerçants.

La nouvelle fonction d’essayage virtuel est déployée dans le monde. OpenAI entre ainsi davantage sur un terrain déjà occupé par Google et Pinterest, où la recherche visuelle sert à passer de l’inspiration à l’identification puis à l’achat de vêtements.