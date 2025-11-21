TENDANCES
Internet

Après un test, ChatGPT propose les discussions de groupe pour tout le monde

21 Nov. 2025 • 14:10
0

OpenAI fait savoir que les discussions de groupe dans ChatGPT sont maintenant disponibles pour tous les utilisateurs dans le monde. Il y avait eu un test dans quelques pays la semaine dernière et les retours ont été positifs.

ChatGPT Discussions Groupe

Les discussions de groupe débarquent sur ChatGPT

Grâce aux discussions de groupe, les utilisateurs de ChatGPT peuvent créer un espace de conversation partagé et inviter leurs amis, leur famille ou leurs collègues, où il est possible de faire appel au chatbot d’intelligence artificielle quand c’est nécessaire. Les discussions de groupe sont distinctes des conversations privées et OpenAI affirme que la mémoire personnelle du créateur du groupe n’est jamais partagée avec les autres participants à la discussion.

Selon la société, les discussions de groupe peuvent être utiles pour planifier un week-end entre amis, préparer des travaux, collaborer sur des idées de design, trouver un restaurant qui convienne à tous les goûts ou discuter tout simplement. Toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle de la plateforme, comme la recherche sur le Web, la génération d’images ou l’analyse de fichiers, sont disponibles au sein de ces groupes.

ChatGPT Discussions Groupe 2

Les conversations s’appuient par le nouveau modèle GPT-5.1 Auto qui sélectionne intelligemment la version la plus adaptée de l’IA en fonction de la question posée. Détail important : seules les réponses de ChatGPT sont décomptées des limites d’utilisation. Les messages entre humains sont illimités, positionnant clairement la fonctionnalité comme un outil de communication d’équipe avant tout.

Une intelligence artificielle dotée de comportements sociaux

Pour que l’expérience soit optimale, OpenAI a doté son IA de nouvelles compétences sociales afin qu’elle ne soit pas intrusive. C’est une avancée dans la manière dont l’IA interagit avec un groupe.

  • Une écoute passive : ChatGPT n’interrompt plus systématiquement la conversation. Il analyse les échanges et décide de lui-même du moment le plus pertinent pour intervenir.
  • Une intervention sur demande : si les membres du groupe ont besoin d’une réponse immédiate, ils peuvent simplement mentionner ChatGPT dans leur message pour le forcer à répondre.
  • Des réactions plus humaines : pour rendre les interactions plus naturelles, ChatGPT peut désormais réagir aux messages avec des emojis, comme le ferait n’importe quel autre membre du groupe.

Les discussions de groupe sur ChatGPT sont disponibles pour tous les utilisateurs, à savoir ceux qui ont un compte gratuit et ceux qui ont un abonnement Go, Plus et Pro.

