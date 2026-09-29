IA : AMD rachète World Labs pour 8,2 milliards de dollars et contrer Nvidia

AMD annonce le rachat de World Labs, la start-up d’intelligence artificielle fondée par Fei-Fei Li, pour 8,2 milliards de dollars. L’opération entièrement en actions doit se conclure avant la fin de 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

AMD veut rapprocher ses puces des modèles d’IA

World Labs développe des « world models », des modèles d’intelligence artificielle capables de représenter et de reconstruire des environnements en trois dimensions afin de permettre à des systèmes de raisonner sur le monde physique. La start-up estime que ces technologies peuvent notamment servir à la robotique, aux découvertes scientifiques, aux équipements industriels et à la création d’environnements virtuels destinés à entraîner des robots.

Fei-Fei Li rejoindra AMD comme vice-présidente exécutive et directrice scientifique, sous l’autorité directe de Lisa Su, la PDG d’AMD. Professeure d’informatique à Stanford et figure majeure de la recherche en vision artificielle, Fei-Fei Li a notamment créé la base de données ImageNet et les compétitions qui ont contribué à accélérer le développement de l’apprentissage profond. Elle a lancé World Labs en 2024 avec l’objectif de développer des modèles capables de mieux comprendre la réalité physique.

AMD et World Labs avaient déjà noué un partenariat autour de l’optimisation de l’inférence et de l’entraînement des modèles IA. Fei-Fei Li avait également participé à la présentation d’AMD au CES cette année, signe de relations déjà étroites entre les deux entreprises.

Pour Lisa Su, l’acquisition doit surtout permettre à AMD de mieux anticiper les besoins matériels des futurs modèles IA. « Plus vous comprenez le système de bout en bout, meilleur sera le système que vous construirez », a expliqué la dirigeante, avant de préciser que World Labs apportera à AMD « le talent de premier plan » réuni par Fei-Fei Li ainsi que son expertise sur les modèles.

Lisa Su et Fei-Fei Li

World Labs cherche désormais à passer à une nouvelle échelle. Dans son annonce, Fei-Fei Li explique : « Maintenant que nous avons une preuve concrète des possibilités, nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer l’avenir. Pour cela, il faut développer nos efforts, élargir notre portée et nous rapprocher du matériel ».

La start-up compte environ 70 employés, parmi lesquels des spécialistes de la robotique issus de SceniX, une entreprise rachetée en juillet et spécialisée dans les logiciels permettant d’entraîner des robots dans des environnements virtuels réalistes. Son premier produit, Marble, permet notamment de créer des environnements simulés pouvant servir à des expériences de divertissement ou à l’entraînement de robots.

Une acquisition stratégique face à Nvidia

L’opération constitue la deuxième plus importante acquisition de l’histoire d’AMD, après le rachat de Xilinx pour environ 50 milliards de dollars en 2022. Elle intervient alors que les grands groupes technologiques multiplient les acquisitions et investissements destinés à attirer des chercheurs, des ingénieurs et des équipes spécialisées en intelligence artificielle.

AMD cherche ainsi à renforcer son écosystème au-delà des seules puces d’IA. Nvidia propose déjà des modèles du monde (les fameux world models) comme Cosmos, tandis qu’AMD a jusqu’ici principalement mis à disposition des modèles liés au texte et à la vidéo. L’intégration des travaux de World Labs doit permettre à AMD d’élargir son offre en combinant modèles ouverts et propriétaires.

Les modèles du monde réel intéressent particulièrement le secteur de la robotique, où les données nécessaires pour entraîner des machines polyvalentes restent difficiles à obtenir. Les environnements synthétiques générés par ces modèles peuvent fournir des données supplémentaires pour entraîner des véhicules autonomes, des robots industriels ou des humanoïdes.

AMD prévoit de conserver World Labs séparément de son activité de fabrication de puces jusqu’à la finalisation de la transaction. Pour l’entreprise, les recherches menées par la start-up doivent surtout fournir une visibilité à long terme sur les capacités que devront offrir ses prochaines générations de puces et de systèmes d’IA.

Lisa Su résume l’objectif de l’opération ainsi : « Notre ambition est de définir l’avenir du calcul pour l’IA ».