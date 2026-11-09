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Les ayants droit d’Elvis Presley et Eminem portent plainte contre Suno pour violation du droit d’auteur

2 min.
9 Nov. 2026 • 15:20
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Suno fait face à deux nouveaux fronts judiciaires aux États-Unis. Plusieurs ayants droit d’Elvis Presley ainsi qu’Eight Mile Style, l’éditeur qui contrôle une partie importante du catalogue d’Eminem, ont déposé des plaintes distinctes contre le spécialiste de la musique générée par intelligence artificielle.

Les plaignants accusent Suno d’avoir exploité sans autorisation des œuvres protégées pour entraîner ses modèles et de permettre la création de morceaux imitant des chansons existantes. Dans le dossier Elvis Presley, les ayants droit invoquent également l’ELVIS Act du Tennessee, une loi destinée notamment à protéger la voix et l’identité des artistes contre le clonage par IA. Les avocats dénoncent une technologie capable de « reproduire froidement et sans licence, en quelques secondes, ce qui demande des années d’apprentissage, de travail et de perfectionnement ».

Suno assure interdire l’imitation directe des artistes

Sans surprise, Suno rejette ces accusations et affirme ne pas autoriser « l’utilisation non autorisée du travail d’un artiste ». La startup indique bloquer les requêtes mentionnant directement certains artistes ou morceaux. La plateforme travaille également avec des services tiers pour détecter les contenus susceptibles d’enfreindre ses règles.

Suno

Ces garde-fous s’ajoutent au watermark audio annoncé par Suno pour identifier plus facilement les morceaux générés par IA.

Les procès s’accumulent autour de la musique générative

Suno est déjà poursuivi par l’industrie musicale depuis 2024. Universal Music Group et Sony Music ont engagé de nouvelles procédures contre ses modèles les plus récents, tandis que Warner Music a préféré conclure un accord de licence avec l’entreprise.

La fronde des ayants droit contre l’IA ne cible pas uniquement Suno : les éditeurs de musique ont également attaqué Anthropic pour l’entraînement de Claude. À mesure que les générateurs deviennent capables d’imiter voix, styles et paroles avec davantage de réalisme, les tribunaux devront déterminer jusqu’où l’apprentissage automatisé peut aller sans empiéter sur les droits des créateurs.

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