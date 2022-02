Suite au rachat de Xilinx, la capitalisation boursière d’AMD a dépassé celle d’Intel (et c’est une première) !

Cet article sera la parfaite occasion de traiter deux infos en une : il y a quelques heures à peine, AMD a en effet officialisé le rachat de Xilinx – un fabricant de semi-conducteurs et l’un des leaders dans la fabrication de composants logiques programmables – pour 49 milliards de dollars, et c’est peu dire que la nouvelle a réjoui les investisseurs. Ces derniers ont fait flamber l’action d’AMD au point que la capitalisation de l’entreprise (soit le nombre d’actions en circulation x la valeur unitaire de l’action) a atteint 197,75 milliards de dollars, soit juste un peu au dessus des 197,24 milliards de dollars de la capitalisation d’Intel ! Intel a toutefois repris la lead en capitalisation peu de temps après.

Qu’Intel se fasse ainsi (temporairement) dépasser en capitalisation par son principal concurrent, ce n’était encore jamais arrivé, et pour tout dire, cette « première » a plus valeur de symbole qu’autre chose. Rappelons que sur l’année 2021, Intel a réalisé un chiffre d’affaires de 79 milliards de dollars pour 19,8 milliards de bénéfices nets, contre 16,4 milliards de dollars de CA et 3,1 milliards de profits pour AMD.

Ce gros boost de l’action traduit tout de même la confiance que les investisseurs placent sur les perspectives de croissance d’AMD, et ce n’est sans doute pas un hasard si, outre le rachat de Xilinx, la flambée de l’action intervient juste après la publication de la Pdm d’AMD sur le marché des puces x86. Le fondeur américain occuperait en effet 25,6% du marché des processeurs x86, ce qui là aussi est un record.