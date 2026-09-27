Star Wars : Jon Watts sera le réalisateur du prochain film

Jon Watts réalisera le prochain film Star Wars développé par Lucasfilm, avec Simon Kinberg au scénario. Le projet doit lancer une nouvelle trilogie située après la saga Skywalker. Mais selon The Hollywood Reporter, Disney (qui détient Lucasfilm) n’a pas encore donné son feu vert, bien que le projet soit bien avancé.

Simon Kinberg travaille depuis plusieurs années sur cette nouvelle trilogie Star Wars. Lucasfilm avait annoncé en 2024 que le scénariste et producteur développerait trois films, mais le studio avait alors contesté l’idée selon laquelle ces épisodes prolongeraient directement l’histoire de Luke Skywalker, Leia Organa et leurs proches. Toutefois, les nouvelles fuites suggèrent que le premier film de la nouvelle trilogie devrait se dérouler après les événements de Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

Simon Kinberg a été le scénariste de plusieurs films, dont X-Men : L’Affrontement final, X-Men: Days of Future Past, Les Quatre Fantastiques (2015), X-Men: Apocalypse ou encore X-Men: Dark Phoenix. Il est également l’un des créateurs de la série animée Star Wars Rebels.

Jon Watts retrouve Star Wars

Le choix de Jon Watts crée un lien direct avec l’univers Star Wars. Le réalisateur a déjà créé et produit la série Skeleton Crew avec Christopher Ford et a signé plusieurs de ses épisodes, tout en réalisant auparavant la trilogie Spider-Man portée par Tom Holland chez Marvel.

Cependant, ce film ne sera pas le prochain Star Wars à sortir au cinéma. Star Wars : Starfighter, réalisé par Shawn Levy avec Ryan Gosling dans le rôle principal qui a pour nom Kade Auberson, sortira en salles le 26 mai 2027. Outre Ryan Gosling, le casting comprend Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre et Amy Adams.

Jon Watts a acquis une importante expérience des grandes franchises avec Spider-Man : Homecoming, Spider-Man: Far From Home et Spider-Man: No Way Home. Son retour dans Star Wars marque toutefois sa première réalisation d’un long métrage de la saga après son travail sur Skeleton Crew.

Lucasfilm n’a encore communiqué le titre du film, son casting ou sa date de sortie. Le studio n’a pas non plus détaillé la place exacte du projet dans son calendrier, alors que plusieurs autres films Star Wars restent en développement.

L’arrivée de Jon Watts intervient alors que Lucasfilm réorganise également sa direction créative. Dave Filoni dirige désormais le studio avec Lynwen Brennan comme coprésidente, après le départ de Kathleen Kennedy de la présidence de Lucasfilm en janvier.