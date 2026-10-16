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The Batman Part II : Steven Soderbergh remplace temporairement Matt Reeves pour terminer le tournage

2 min.
16 Oct. 2026 • 13:05
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Le tournage de The Batman Part II va r(enfin) pouvoir reprendre grâce à un renfort inattendu : Steven Soderbergh, réalisateur de Traffic et de la trilogie Ocean’s, va superviser les dernières semaines de prises de vues pendant que Matt Reeves reste éloigné du plateau pour des raisons familiales. DC Studios tient toutefois à insister sur le fait que Matt Reeves demeure pleinement réalisateur du film.

Steven Soderbergh vient prêter main-forte à Matt Reeves

Pour rappel, la production avait été suspendue début octobre afin de permettre à Matt Reeves de s’occuper d’une affaire familiale. Grand admirateur du travail du réalisateur, Steven Soderbergh aurait lui-même proposé son aide pour terminer le tournage.

The Batman Part 2 Robert Pattinson

« L’objectif est de travailler avec Matt et son équipe pour produire des images qui s’intégreront parfaitement à ce qui a déjà été tourné », explique Soderbergh. Les deux cinéastes resteront en contact pendant cette période, Reeves reprendra ensuite la main pour l’intégralité de la post-production.

Le réalisateur a également tenu à dissiper toute ambiguïté : « Je ne quitte pas The Batman Part II. Je suis profondément reconnaissant envers Steven d’être venu à mon aide pendant cette période difficile. »

Une sortie toujours programmée pour 2028

Ce nouvel « arrangement » doit éviter un arrêt prolongé d’un projet déjà marqué par de nombreux retards. Après plusieurs changements de calendrier, la sortie américaine du film est désormais fixée au 18 février 2028. Le scénario, écrit par Reeves et Mattson Tomlin, avait quant à lui été achevé au mois de juin 2025. Robert Pattinson reprendra le rôle de Bruce Wayne, entouré notamment d’Andy Serkis, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry et Charles Dance.

La reprise du tournage de The Batman Part II par un grand réalisateur a sans doute de quoi rassurer concernant la qualité finale du métrage. Espérons donc que cette fois il n’y ait pas d’autres anicroches.

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Un commentaire pour cet article :

  • fhanachi
    16 Oct. 2026 • 14:47
    Ca sent pas bon cette histoire. Du Snyder, ca c’est passé exactement comme ca sauf le drame affreux qu’a subit ce dernier

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