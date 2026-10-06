The Batman Part II : le tournage interrompu, Matt Reeves s’éloigne temporairement du film

Nouveau contretemps pour The Batman Part II. Alors que le tournage avait enfin débuté après plusieurs années d’attente, Warner Bros. et DC Studios ont temporairement suspendu la production afin de permettre à Matt Reeves de s’occuper d’une affaire familiale.

Matt Reeves reçoit le soutien de DC Studios

Le studio confirme que cette interruption est directement liée à la situation personnelle du réalisateur. « La production de The Batman Part II a été temporairement suspendue pendant que Matt Reeves se concentre sur une affaire familiale », indique Warner Bros. « Matt bénéficie du soutien total de DC Studios et nous sommes impatients de reprendre cette aventure prochainement. »

La durée de cette pause reste inconnue. Il est donc encore trop tôt pour déterminer si elle modifiera la sortie actuellement fixée au 18 février 2028 aux États-Unis. Cette date résulte déjà d’un nouveau report annoncé cet été.

Un tournage commencé après une très longue attente

The Batman Part II commence à ressembler à un film maudit : la production avait démarré au Royaume-Uni il y a environ trois mois, mais le projet avait longtemps avancé (très) lentement, Matt Reeves et Mattson Tomlin ayant notamment consacré plusieurs années à l’écriture avant d’achever le scénario. Plus de 4 ans après le premier film, la seconde partie ne semble toujours pas prête de sortir en salles, et ce nouveau gros contretemps pourrait bien reporter le lancement à la fin de l’année 2028… si tant est que le film se fasse un jour. Pour rappel, The Batman Part II devait initialement être diffusé dans les salles de ciné en 2025.

Dans l’optique la plus favorable, Robert Pattinson reprendra naturellement le costume de Batman. Andy Serkis, Colin Farrell, Jayme Lawson et Gil Perez-Abraham figurent également au casting, rejoints notamment par Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance et Sebastian Koch.

Tout n’est (peut-être) pas perdu

Cette nouvelle interruption n’est pour l’heure qu’une pause et non un nouveau report, même si dans les faits le tournage est interrompu sans aucune date de retour du réalisateur. Toute l’attention se porte désormais sur la reprise du tournage et sur sa capacité à préserver le calendrier de début 2028 d’un film que les fans attendent depuis bientôt 5 ans désormais