Clayface : bande-annonce finale pour le film DC avec l’ennemi de Batman

DC et Warner Bros ont mis en ligne la bande-annonce finale pour Clayface, qui fait suite à celle de juillet. Il n’y a toujours pas un aperçu de la forme finale de l’ennemi de Batman.
Prévu pour sortir au cinéma le 21 octobre, Clayface marque l’entrée de l’horreur corporelle dans le nouvel univers cinématographique DC (DCU). Produit conjointement par James Gunn, Peter Safran et Matt Reeves, ce long-métrage se distingue comme un thriller psychologique centré sur la tragédie humaine derrière le monstre, plutôt que comme un film de super-héros conventionnel.
Réalisé par James Watkins, connu pour son travail dans le genre horrifique, le film explore la chute de Matt Hagen, un acteur prometteur de Gotham City dont la carrière est brutalement anéantie après avoir été défiguré par un baron du crime. Désespéré, il accepte un traitement expérimental développé par la scientifique Caitlin Bates qui lui permet de modeler son visage à volonté, mais cette solution miracle le transforme progressivement en une créature d’argile instable, consumée par la vengeance et la perte de son identité. Le scénario s’inspire librement de l’épisode « Bas les masques » de la série animée Batman, promettant une ambiance sombre et gothique fidèle à l’esprit des comics.
Tom Rhys Harries incarne le rôle principal de Matt Hagen/Clayface. Il est accompagné par Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan, David Dencik Nancy Carroll et Joshua James. Voici le synopsis du film :
L’ascension fulgurante de Matt Hagen, de gamin des rues de Gotham à star hollywoodienne, est brutalement interrompue lorsqu’un baron du crime le laisse atrocement défiguré. Abandonné de tous et n’ayant plus rien à perdre, Matt se tourne vers un traitement expérimental qui lui rend miraculeusement son apparence… mais altère profondément sa perception de la réalité. Il sombre alors dans une spirale destructrice, consumé par un irrépressible désir de vengeance.
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