Clayface : la bande-annonce du film DC confirme l’horreur avec l’ennemi de Batman

DC Studios a mis en ligne la bande-annonce de son prochain film, Clayface, à savoir l’ennemi de Batman. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’horreur est au rendez-vous, comme on avait déjà pu le voir avec le teaser.

Clayface se dévoile avec sa bande-annonce

La bande-annonce nous offre jusqu’à présent le meilleur aperçu de Clayface. On y découvre en détail l’histoire des origines de Matt Hagen/Clayface qui subit un traitement expérimental après avoir été défiguré.

Le trailer comporte plusieurs moments marquants, mais celui qui fait le plus parler est celui où Matt Hagen est contraint de se rendre aux toilettes dans un avion parce que ses paupières sont en train de fondre l’une contre l’autre. Il est tellement désespéré qu’il est sur le point de s’inciser la peau des paupières.

Mais le film regorge d’autres moments répugnants d’horreur corporelle, ce qui est exactement ce qu’on attend d’un film de ce genre. Réalisé par James Watkins, Clayface se positionne délibérément comme un contrepoint aux films Superman et Supergirl qui sont lumineux et légers. Il présente une version cauchemardesque de Peter Parker découvrant ses pouvoirs de Spider-Man, sauf qu’au lieu de coller aux murs et de lancer des toiles, Matt Hagen se retrouve dans la situation malheureuse de devoir accepter que son visage se détache.

Clayface sortira au cinéma le 21 octobre prochain. C’est Tom Rhys Harries qui incarne le rôle de Matt Hagen/Clayface. Il est accompagné par Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella et Eddie Marsan.

Il sera intéressant de voir quel sera le box-office, sachant que Superman a bien marché, là où Supergirl est un flop commercial. L’univers DC de James Gunn commence moyennement à ce niveau.