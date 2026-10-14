Star Wars : le sabre laser de Dark Vador de L’Empire contre-attaque mis aux enchères à partir d’un million de dollars

Une nouvelle relique majeure de Star Wars s’apprête à affoler les collectionneurs. Heritage Auctions va proposer le 12 novembre 2026 un sabre laser de Dark Vador utilisé à l’écran dans L’Empire contre-attaque. L’accessoire est notamment associé au célèbre duel de Cloud City durant lequel le Seigneur Sith révèle à Luke Skywalker qu’il est son père. La mise à prix est fixée à un million de dollars.

Le pendant du sabre de Luke vendu 3,75 millions de dollars

L’arme a été identifiée par comparaison directe avec les images du film, ce qui renforce évidemment considérablement sa valeur historique. Cette vente se déroule seulement quelques mois après celle du sabre de Luke Skywalker utilisé dans la même séquence, un « prop » adjugé 3,75 millions de dollars en juillet 2026.

Le marché des accessoires Star Wars atteint désormais des sommets. Une illustration originale de 1977 signée Tom Jung avait atteint 3,875 millions de dollars fin 2025, tandis que la tête de C-3PO de L’Empire contre-attaque a récemment dépassé le million.

Boba Fett, Y-Wing et des dizaines de sabres également en vente

Le sabre de Dark Vador sera la pièce maîtresse d’une vente entièrement consacrée à la saga. Le catalogue comprend notamment la carabine EE-3 de Boba Fett, dont les enchères débutent à 100 000 dollars, plusieurs maquettes de tournage, des dessins préparatoires et pas moins de 27 autres sabres laser issus des films et séries.

Heritage proposera également des objets liés directement à L’Empire contre-attaque, film dont le costume de Dark Vador avait déjà été proposé aux enchères plusieurs années auparavant.

Reste donc à savoir si le sabre dépassera les 3,75 millions de dollars obtenus par celui de Luke. Le duel de Cloud City se poursuit… aux enchères.