Star Wars : la tête de C-3PO vendue plus d’un million de dollars lors d’une enchère record

Le marché des objets de collection liés au cinéma vient de franchir un nouveau cap. Lors d’une vente organisée par Propstore, la tête lumineuse du droïde C-3PO utilisée dans L’Empire contre-attaque (1980) a été adjugée pour la somme impressionnante de 1 058 400 dollars. Un montant largement supérieur aux estimations initiales, qui oscillaient entre 350 000 et 700 000 dollars.

Cette pièce iconique, immédiatement reconnaissable par les fans de la saga, se distingue par sa rareté exceptionnelle. Selon la maison de ventes il s’agirait du seul exemplaire connu de la tête de C-3PO provenant du deuxième épisode à avoir été proposé sur le marché des collectionneurs. Un facteur déterminant qui explique en grande partie l’envolée des enchères.

Un marché des accessoires de cinéma en pleine explosion

Si le chiffre peut sembler vertigineux, il reste néanmoins en deçà d’un autre record récent, celui du sabre laser de Dark Vador vendu près de 4 millions de dollars l’an dernier. Ces montants témoignent d’un engouement croissant pour les objets originaux issus de productions cultes, notamment dans l’univers de la science-fiction.

Les accessoires de tournage ne sont en effet plus de simples souvenirs pour fans, et deviennent des objets de prestige, convoités par des collectionneurs internationaux et des investisseurs à la recherche de pièces uniques. Leur valeur repose à la fois sur leur authenticité, leur état de conservation et leur importance dans l’histoire du cinéma.

D’autres pièces remarquées lors de la vente

La vente ne s’est pas limitée à l’univers de Star Wars. Plusieurs objets issus du film Les Dents de la mer ont également suscité l’intérêt des enchérisseurs. Le harpon de Quint, accompagné de son étui et d’un projectile conçu pour les effets spéciaux, a été vendu pour 327 600 dollars. De son côté, la canne à pêche du célèbre chasseur de requins a atteint 239 400 dollars. Ces objets, issus d’une production connue pour ses conditions de tournage chaotiques (Spielberg a failli ne pas terminer le tournage), sont aujourd’hui devenus des reliques particulièrement recherchées… ce qui renforce considérablement leur valeur sur le marché.

Une nouvelle ère pour les reliques du cinéma

Le million de dollars pour la tête de C-3PO confirme donc une tendance de fond : les accessoires emblématiques du septième art atteignent désormais des sommets comparables à ceux des œuvres d’art. À mesure que les franchises cultes continuent de marquer les générations, la valeur émotionnelle et patrimoniale de ces objets ne cesse et ne cessera de croître.