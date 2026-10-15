Avatar Kuruk: Wave of Chaos, la nouvelle série préquelle d’Avatar

L’univers d’Avatar va remonter le temps avec Avatar Kuruk: Wave of Chaos, une nouvelle série d’animation centrée sur le prédécesseur de Kyoshi. Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, les deux créateurs de la franchise, ont dévoilé le projet le 9 octobre au New York Comic Con. Paramount+ accueillera la série, mais aucune date de diffusion n’a encore été annoncée.

Un Avatar de 14 ans qui préfère l’aventure aux traditions

La série suivra Kuruk bien avant les événements racontés dans Avatar : le dernier maître de l’air. Le personnage n’est donc pas encore la figure tragique évoquée par Aang et par les récits consacrés à Kyoshi. Il a 14 ans au début de cette histoire et appartient à la Tribu de l’Eau du Nord. À ses côtés se trouve Nikik, un compagnon animal présenté comme une loutre-koala.

Le premier aperçu montré à New York insiste sur un héros rebelle, plus attiré par le voyage que par la discipline attendue d’un Avatar. Kuruk choisit d’apprendre la maîtrise de l’eau, de la terre, du feu et de l’air en parcourant le monde. Cette méthode peu orthodoxe l’amènera à croiser un professeur furieux, des pirates turbulents et des esprits chaotiques. Le synopsis promet une aventure mobile, avec un adolescent qui aide les populations rencontrées sans forcément respecter les usages.

Bryan Konietzko assure le rôle de showrunner. La production est menée par Avatar Studios et Nickelodeon Animation Studios, les structures chargées d’étendre l’univers animé imaginé avec Michael Dante DiMartino. Le cadre est décrit comme une période de paix, ce qui laisse de la place à une comédie d’action plutôt qu’à un récit immédiatement dominé par la guerre. Les éléments les plus sombres de la vie adulte de Kuruk ne disparaissent pas pour autant du canon, mais ils ne constituent pas le point de départ de cette nouvelle série.

La première véritable préquelle télévisée de la franchise

Kuruk était jusqu’ici surtout connu par fragments. Dans la série originale, Aang communiquait avec lui comme avec les autres incarnations passées de l’Avatar. Des romans et des récits complémentaires ont ensuite précisé son combat contre des esprits hostiles, son affrontement avec Koh et les conséquences physiques de cette lutte. Wave of Chaos prend le chemin inverse : montrer l’adolescent avant que cette réputation ne se construise.

Ce positionnement en fait la première série télévisée conçue comme une préquelle dans la chronologie d’Avatar. La franchise avait jusqu’à présent avancé avec La Légende de Korra, puis Avatar: Seven Havens, tout en développant des films d’animation et des adaptations séparées. Elle s’est aussi élargie au jeu vidéo, notamment avec Avatar Legends, un jeu de combat consacré à ses personnages.

Le choix de Kuruk permet par ailleurs de visiter une époque encore peu représentée à l’écran. Les premières images montrent la Tribu de l’Eau du Nord et un style de maîtrise lié au surf, deux indices d’une identité visuelle distincte de celle d’Aang, de Korra ou de Pavi. Paramount+ n’a toutefois communiqué ni distribution vocale, ni nombre d’épisodes, ni calendrier de production. Le projet est donc officiellement annoncé et illustré, mais son lancement reste sans fenêtre précise.

Seven Havens sécurise déjà deux saisons supplémentaires

Le panel du New York Comic Con ne s’est pas limité à Kuruk. Avatar: Seven Havens, dont les trois premiers épisodes ont été mis en ligne le même jour sur Paramount+, a obtenu deux saisons supplémentaires. La série était déjà assurée d’un deuxième livre ; la commande s’étend désormais aux livres 3 et 4.

Seven Havens se déroule après La Légende de Korra et suit Pavi, une jeune maîtresse de la terre devenue Avatar dans un monde bouleversé par un cataclysme. La population ne voit plus nécessairement l’Avatar comme un protecteur, tandis que les derniers grands refuges de l’humanité sont menacés. Cette continuation et la préquelle consacrée à Kuruk donnent à Avatar Studios deux axes parallèles : poursuivre la chronologie après Korra et explorer les incarnations anciennes restées à l’arrière-plan.

Pour Wave of Chaos, la principale limite reste donc le calendrier. Paramount+ n’a annoncé ni année de sortie ni date de début de production. Le premier aperçu confirme toutefois que le développement est assez avancé pour présenter les modèles de Kuruk, de Nikik et de leur environnement, sans transformer pour autant cette annonce en promesse de diffusion imminente.