Avatar Legends : la célèbre franchise se décline en jeu de combat (trailer)
Avatar Legends : la célèbre franchise se décline en jeu de combat (trailer)

13 Oct. 2025 • 11:15
C’est l’un des grosses révélations du Comic Con de New York :  le studio Gameplay Group International a levé le voile sur Avatar Legends: The Fighting Game, un jeu de combat 1 contre 1 avec un style graphique très proche de celui du célèbre animé Avatar le dernier Maitre de l’Air. Le jeu est prévu pour l’été 2026 et le premier trailer dévoilé affiche déjà les solides atouts du titre, soit des visuels de haute volée et des combats entrecoupés brièvement par de superbes cinématiques (pour accompagne certains super-coups par exemple), un peu dans la veine des Guilty Gear. Très prometteur.

Des personnages emblématiques et un système de combat inédit

Au lancement du jeu, 12 personnages jouables seront disponibles, sans oublier la promesse de futurs combattants au fil des saisons. Le game-design intègre un système de soutien (support characters) permettant de renforcer les attaques spéciales, ainsi qu’un « flow system » axé sur le mouvement dynamique. Le gameplay, encore en version pré-alpha, rappelle les fondamentaux de Street Fighter tout en revendiquant une identité propre inspirée des pouvoirs élémentaires. Avatar Legends sera jouable en crossplay et proposera un mode campagne solo inédit, des épreuves de combos ainsi qu’une galerie visuelle. Le titre sortira sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et Steam.

Après des tentatives bien peu inspirées, ce nouveau projet semble restaurer l’ambition vidéoludique pour la franchise. Le style graphique 2D fidèle à l’animé, combiné à une mécanique de combat novatrice et à priori efficace, laisse comprendre que l’on n’est pas ici en face de l’exploitation fainéante d’une franchise illustre.

