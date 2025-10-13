Avatar Legends : la célèbre franchise se décline en jeu de combat (trailer)

C’est l’un des grosses révélations du Comic Con de New York : le studio Gameplay Group International a levé le voile sur Avatar Legends: The Fighting Game, un jeu de combat 1 contre 1 avec un style graphique très proche de celui du célèbre animé Avatar le dernier Maitre de l’Air. Le jeu est prévu pour l’été 2026 et le premier trailer dévoilé affiche déjà les solides atouts du titre, soit des visuels de haute volée et des combats entrecoupés brièvement par de superbes cinématiques (pour accompagne certains super-coups par exemple), un peu dans la veine des Guilty Gear. Très prometteur.
Au lancement du jeu, 12 personnages jouables seront disponibles, sans oublier la promesse de futurs combattants au fil des saisons. Le game-design intègre un système de soutien (support characters) permettant de renforcer les attaques spéciales, ainsi qu’un « flow system » axé sur le mouvement dynamique. Le gameplay, encore en version pré-alpha, rappelle les fondamentaux de Street Fighter tout en revendiquant une identité propre inspirée des pouvoirs élémentaires. Avatar Legends sera jouable en crossplay et proposera un mode campagne solo inédit, des épreuves de combos ainsi qu’une galerie visuelle. Le titre sortira sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et Steam.
Après des tentatives bien peu inspirées, ce nouveau projet semble restaurer l’ambition vidéoludique pour la franchise. Le style graphique 2D fidèle à l’animé, combiné à une mécanique de combat novatrice et à priori efficace, laisse comprendre que l’on n’est pas ici en face de l’exploitation fainéante d’une franchise illustre.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
OpenAI et Broadcom officialisent leur collaboration pour développer une infrastructure d’intelligence artificielle sur mesure. Ce partenariat...
Le groupe NSO, tristement célèbre pour avoir développé le logiciel espion Pegasus – logiciel utilisé pour...
Orange a décidé de faire un geste en doublant le débit Internet pour certains abonnés Livebox. Ce n’est pas...
Thales Alenia Space et l’Agence spatiale européenne (ESA) viennent de signer un contrat historique pour concevoir la mission SAGA —...
Le groupe de hackers Crimson Collective affirme avoir infiltré les serveurs de Nintendo, au point d’avoir volé des données...
13 Oct. 2025 • 16:40
13 Oct. 2025 • 15:34
13 Oct. 2025 • 14:50