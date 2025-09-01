TENDANCES
Actualité Windows, macOS et Linux

Hollow Knight Silksong : le prix est confirmé, et il est extrêmement bas au vu de la popularité de la franchise

1 Sep. 2025 • 12:40
Après des rumeurs tout au long du week-end, la Team Cherry vient de confirmer l’incroyable : le très attendu Hollow Knight Silksong sera disponible le 4 septembre prochain au prix canon de 19,90 euros, et ce à priori sur toutes les plateformes (PC et consoles donc) ! C’est évidemment un choc sachant qu’habituellement, les triples A sont proposés entre 70 et 90 euros, les doubles A entre 40 et 60 euros, et les jeux indés les plus cotés entre 30 et 40 euros. 20 euros pour la suite d’un jeu culte, qui s’annonce en sus largement au niveau de son prédécesseur (à minima), c’est évidemment un excellent « deal », à rebours de la tendance de l’industrie à proposer des prix de plus en plus élevés.

Ce prix très « raisonnable » n’est pas une première pour la Team Cherry : le jeu Hollow Knight original avait été proposé à 15 dollars/euros à son lancement. L’autre avantage d’un tarif très accessible, c’est évidemment de booster les ventes : Hollow Knight s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires depuis 2017, et l’on peut supposer que sa suite, qui a déjà le record du jeu le plus « whislisté » sur Steam, devrait suivre le même chemin glorieux.

Hollow Knight Silksong sortira le 4 septembre prochain sur les plateformes PC, Xbox, PlayStation et Nintendo, et même day one dans le Game Pass.

