The Elder Scroll Oblivion Remastered : Bethesda confirme une conférence pour présenter le jeu (et c’est aujourd’hui !)

L’énorme fuite de ces derniers jours interdisait tout effet de surprise. Bethesda a donc pris les devants en annonçant il y a quelques heures une conférence entièrement dédiée à The Elder Scrolls Oblivion Remastered, conférence qui permettra à l’éditeur de présenter son RPG culte en long large et en travers. Les plus impatients n’auront pas longtemps à attendre puisque le stream de cette vidéo de présentation démarrera aujourd’hui même à 17 heures (voir ci-dessous) ! Le remaster d’Oblivion est donc confirmé, et tout porte à croire que le jeu sera immédiatement disponible sur PC, Xbox Series et Game Pass Ultimate (PS5 aussi ?) dans la foulée de la présentation. Les dernières fuites font état d’une version pesant pas moins de 120 Go à l’installation, ce qui est bien sûr énorme par rapport aux 4-5 Go du jeu initial.

Il semble donc acquis que le terme de « remaster » est ici assez galvaudé, ce que confirment d’ailleurs les premiers screenshots du jeu qui montrent un titre entièrement remanié avec le moteur UE5. Oblivion Remastered s’annonce aussi comme un gros coup pour le Game Pass, qui enchaine d’ailleurs les grosses sorties depuis 2 ans (mais ne décolle toujours pas hormis chez les joueurs PC, probablement à cause d’une couverture médiatique du service passablement rachitique) : sur une période de 7 mois à partir de novembre 2024, le Game Pass Ultimate propose Indiana Jones et le cercle ancien, Doom The Dark Ages, South of Midnight, Avowed, Expedition 33, Towerborne, Blue Prince (l’un des jeux de l’année, jouez-y), Ninja Gaiden Black et donc d’ici quelques heures le remaster de The Elder Scrolls Oblivion.