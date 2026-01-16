Star Wars change : Kathleen Kennedy quitte la présidence de Lucasfilm, remplacée par Dave Filoni et Lynwen Brennan

C’est un tournant pour Star Wars : Lucasfilm annonce le départ de sa présidente Kathleen Kennedy après 14 ans de règne. Dave Filoni et Lynwen Brennan prennent la direction du studio créé par George Lucasf pour piloter ses futurs films et séries.

Kathleen Kennedy, Dave Filoni et Lynwen Brennan

Dave Filoni et Lynwen Brennan prennent les commandes

Cette réorganisation place Dave Filoni au sommet de la hiérarchie créative. Arrivé chez Lucasfilm en 2005 pour développer le département de l’animation aux côtés de George Lucas, il a depuis façonné l’univers de la saga Star Wars, notamment via Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels, The Mandalorian (où il fait office de producteur exécutif) et plus récemment avec la série Ahsoka Il continuera d’ailleurs d’exercer son rôle de showrunner sur la saison 2 d’Ahsoka et travaille actuellement avec Jon Favreau sur le film The Mandalorian and Grogu, prévu au cinéma le 20 mai 2026.

À ses côtés, Lynwen Brennan apportera son expertise opérationnelle. Entrée dans l’entreprise en 1999, elle a gravi les échelons au sein d’Industrial Light & Magic (ILM) avant de devenir directrice générale de Lucasfilm en 2015, puis présidente de la branche business en 2024. Alan Bergman, co-président de Disney Entertainment, salue en eux des dirigeants « profondément passionnés et expérimentés » capables de guider le studio vers de « nouvelles directions passionnantes ».

Kathleen Kennedy retourne à la production

Kathleen Kennedy ne quitte pas totalement le navire. Celle qui avait été choisie par George Lucas lui-même lors du rachat par Disney en 2012 retourne à ses premières amours : la production à temps plein. Elle supervisera notamment les prochains films du studio, dont The Mandalorian and Grogu et Star Wars: Starfighter, ce dernier étant réalisé par Shawn Levy avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Il sortira en 2027.

Bob Iger, patron de Disney, a tenu à remercier celle qui a supervisé le lancement de la nouvelle trilogie (dont Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force et son énorme box-office à 2,07 milliards de dollars), des spin-offs comme Rogue One: A Star Wars Story et l’expansion de l’univers sur le petit écran avec des séries comme Andor, Obi-Wan Kenobi ou The Bad Batch.

Outre Star Wars, Kathleen Kennedy laisse derrière elle un héritage de plus de 50 ans dans l’industrie, marqué par la cofondation de la société de production Amblin Entertainment aux côtés de Steven Spielberg et la production de films ayant connu un joli succès, tels que E.T., l’extra-terrestre, Jurassic Park, Indiana Jones ou encore La Liste de Schindler, pour ne citer qu’eux.