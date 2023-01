Box-Office : Avatar 2 fait mieux que Star Wars VII : le Retour de la Force

Avatar : The Way of Water n’en finit plus d’affoler le box-office. Quelques jours à peine après avoir détrôné Avengers: Infinity War à la 5ème place du box-office mondial, le film de James Cameron a dépassé ce week-end Star Wars VII : le Retour de la Force et devient donc le 4ème film le plus rentable de l’histoire du cinéma, avec pas moins de 2 milliards et 116 millions de dollars de recettes. Il ne fait plus guère de doutes désormais qu’Avatar 2 va bientôt couler (une deuxième fois donc) le Titanic de James Cameron (encore et toujours), ce dernier n’ayant qu’une petite avance de 78 millions de dollars. En revanche, il sera beaucoup plus difficile d’aller chercher les 2,8 milliards de dollars d’Avengers: Endgame, bien calé à la seconde place du B.O.

Si Avatar 2 cartonne à l’international (1,5 milliards de dollars hors-US), le second opus de la saga des Navis a un peu plus de mal sur le territoire américain. Avec 620 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis, Avatar : The Way of Water n’est qu’à la 11ème place du box-office US, à quelques centaines de milliers de dollars toutefois de la 10ème place de The Avengers.