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Stargate : Oracle invoque un cas de force majeure sur l’immense data center Project Jupiter

2 min.
25 Sep. 2026 • 12:40
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Oracle prend ses précautions face à l’un des projets les plus ambitieux de l’industrie de l’intelligence artificielle. Le groupe a adressé une notification de force majeure au développeur Blue Owl Capital concernant Project Jupiter, gigantesque data center Stargate actuellement prévu au Nouveau-Mexique. L’objectif ne serait pas d’abandonner le projet, mais de se protéger financièrement si sa mise en service prenait du retard.

Un data center de 2,45 GW prévu pour 2028

Project Jupiter fait partie des nouveaux centres de données Stargate annoncés par OpenAI, Oracle et SoftBank. Installé dans le comté de Doña Ana, ce giga-data center doit atteindre une puissance de 2,45 gigawatts et entrer en service en 2028.

Oracle

Le chantier rencontre toutefois plusieurs obstacles, entre procédures réglementaires, opposition de riverains, préoccupations environnementales et incertitudes concernant son alimentation énergétique. Oracle chercherait ainsi à pouvoir reporter certains paiements si le site n’était pas opérationnel dans les délais prévus.

Oracle ne renonce pas à Project Jupiter

Le recours à la force majeure ne signifie pas que l’entreprise souhaite rompre son bail. Oracle assure au contraire que « Project Jupiter reste conforme à notre calendrier prévu. Nous sommes pleinement engagés au Nouveau-Mexique et confiants dans la voie à suivre ».

Le contexte financier reste néanmoins tendu. Selon le Financial Times, environ 18 milliards de dollars de prêts associés au projet seraient désormais considérés comme fragilisés. Cette prudence intervient alors qu’Oracle est profondément engagé dans l’expansion d’OpenAI, notamment via un contrat de puissance de calcul évalué à 300 milliards de dollars.

L’épisode illustre surtout la difficulté croissante à transformer les investissements vertigineux de l’IA en infrastructures concrètes. Stargate promet une puissance informatique sans précédent, mais chaque gigawatt supplémentaire exige d’énormes capitaux et grossit la facture énergétique… dans un pays qui roule très largement aux énergies fossiles.

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