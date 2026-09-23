Undead Labs redevient indépendant de Xbox, mais annonce des licenciements avant State of Decay 3

Undead Labs ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le studio derrière State of Decay a officiellement quitté le giron de Microsoft pour redevenir indépendant, huit ans après son acquisition par Xbox. Cette séparation s’accompagne toutefois d’une restructuration et du départ d’un nombre important de salariés.
Le studio fonctionne désormais comme une société indépendante détenue par ses employés. Une issue qui intervient dans le cadre du vaste plan de réorganisation de Xbox, après le retour à l’indépendance de Compulsion Games et Double Fine.
« Notre indépendance nous rapproche de notre communauté et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte le plus : créer les meilleurs jeux possibles », explique Philip Holt, directeur d’Undead Labs. Le responsable remercie également Xbox pour une collaboration remontant au premier State of Decay, publié en 2013.
Microsoft avait acquis le studio en 2018. Dès juin dernier, Undead Labs faisait partie des équipes susceptibles d’être cédées dans le cadre du recentrage de la division gaming.
Cette nouvelle autonomie a néanmoins un coût humain. Undead Labs annonce se séparer d’un « nombre significatif » de collaborateurs, sans communiquer de chiffre précis. Le studio rend hommage à des développeurs ayant travaillé pendant plusieurs années sur la franchise et affirme qu’il les réembaucherait « sans hésiter » si l’occasion se présentait.
Le développement de State of Decay 3 se poursuit malgré ces départs. Actuellement en alpha, le jeu doit entrer en bêta fermée avant la fin de l’année. Il reste programmé pour 2027 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, avec une disponibilité dès sa sortie dans le Game Pass, comme annoncé lors du Xbox Games Showcase.
Undead Labs échappe donc à une fermeture, mais son retour à l’indépendance illustre aussi la brutalité de la restructuration actuelle de Xbox, et ce malgré l’absence de fermetures pure et simple.
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