Xbox : Asha Sharma démarrerait bientôt la seconde vague (annoncée) de licenciements… et pas seulement

La douloureuse était annoncée depuis plusieurs mois. Une nouvelle vague de licenciements pourrait toucher Xbox dans les prochaines semaines alors que la division jeu de Microsoft traverse une restructuration historique. Et contrairement à ce que suggèrent certaines rumeurs ou déclarations de « journalistes » gaming, cette perspective n’est absolument pas une surprise : Asha Sharma avait officiellement annoncé un plan de suppressions d’emplois étalé sur une année entière.

1 600 postes supplémentaires concernés par le plan de restructuration

Le 6 juillet, la nouvelle patronne de Xbox annonçait en effet la suppression d’environ 3 200 emplois durant l’exercice fiscal 2027. Une première vague de 1 600 licenciements était immédiatement engagée, laissant un volume équivalent de postes concernés par la suite du programme.

Dans son message officiel aux salariés, Asha Sharma précisait : « Il n’est malheureusement pas possible de procéder à tous les changements nécessaires en une seule journée. »

Les informations évoquant une deuxième vague s’inscrivent donc dans un calendrier déjà communiqué. En revanche, aucune date précise ni liste des équipes concernées n’a été officiellement confirmée pour cette prochaine étape.

Une réorganisation qui va au delà des réductions d’effectifs

Dès juin, Microsoft préparait d’importantes suppressions de postes sur fond de difficultés financières. Asha Sharma avait ensuite reconnu que les investissements dans le Game Pass, les sorties multiplateformes et l’expansion des studios n’avaient pas produit la croissance espérée.

La restructuration prévoit également la réduction des niveaux hiérarchiques, des dépenses auprès des prestataires et la séparation de plusieurs studios. En France, l’avenir d’Arkane Lyon reste notamment lié à une procédure de consultation concernant différentes options stratégiques. Il se murmure désormais que plusieurs studios seraient fusionnés pour augmenter leur capacité de travail sur de gros projets. La direction de Xbox chercherait à concentrer ses ressources sur les projets prioritaires tout en simplifiant son organisation.

La question n’est donc plus vraiment de savoir si Xbox a envisagé d’autres licenciements : ceux-ci figurent déjà dans le plan officiel de restructuration décidé par Asha. Reste à connaître le calendrier de cette seconde vague, et les conséquences concrètes de ces nouvelles coupes sur les titres déjà en développement.