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Daredevil: Born Again s’arrêtera avec la saison 3

3 min.
22 Sep. 2026 • 9:14
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Daredevil: Born Again de Marvel s’arrêtera avec sa saison 3 sur Disney+, qui deviendra donc la dernière aventure télévisée de Matt Murdock dans cette série. Cette décision intervient alors que Marvel Studios s’est séparé du showrunner Dario Scardapane en pleine post-production de cette ultime saison, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

Daredevil Born Again Saison 2

C’est la fin pour Daredevil: Born Again

La saison 3 de Daredevil: Born Again avait été confirmée avant même la diffusion de la deuxième et Marvel envisageait jusqu’ici la série comme un rendez-vous régulier sur Disney+. Le tournage s’est terminé il y a environ deux mois et les épisodes sont désormais en post-production, avec une diffusion prévue en 2027, sans date précise annoncée à ce stade.

Cette décision met fin à la nouvelle série après seulement trois saisons, comme la précédente adaptation de Daredevil diffusée sur Netflix entre 2015 et 2018. Charlie Cox reprendra une dernière fois le rôle de Matt Murdock, tandis que Vincent D’Onofrio retrouvera celui de Wilson Fisk, alias Le Caïd. La saison 3 doit également poursuivre les intrigues lancées lors de la deuxième saison et réunir plusieurs personnages issus des anciennes séries Marvel de Netflix.

Le changement intervient alors que Marvel avait publiquement évoqué une diffusion annuelle de la série. La deuxième saison a toutefois enregistré une baisse importante de son audience aux États-Unis selon les données du cabinet Luminate, avec environ 50 % de spectateurs en moins par rapport à la première saison.

Le showruuner quitte aussi la série

Dans le même temps, Dario Scardapane quitte Daredevil: Born Again alors que la saison 3 se trouve encore en post-production. Son contrat est arrivé à son terme et Marvel Studios n’a pas choisi de le renouveler, laissant pour l’instant incertain le nom de la personne qui supervisera l’achèvement des derniers travaux sur les épisodes. La post-production se trouve toutefois dans ses dernières étapes.

Daredevil Born Again

Dario Scardapane avait rejoint le projet lors de la refonte créative de Daredevil: Born Again après les grèves à Hollywood de 2023. Marvel avait alors profondément remanié la série initialement développée par Matt Corman et Chris Ord, avant de confier les commandes à Dario Scardapane qui avait auparavant travaillé sur The Punisher. Les réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead avaient également rejoint la production.

La saison 3 va donc constituer le dernier chapitre de Daredevil: Born Again sur Disney+, avec une sortie prévue en 2027. Marvel n’a pas précisé publiquement les raisons de l’arrêt de la série ni annoncé qui prendra en charge la fin de sa post-production après le départ de Dario Scardapane.

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