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KultureGeek Matériel Steam Frame : Valve laisse fuiter ses vidéos de prise en main et révèle presque tout avant le lancement
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Steam Frame : Valve laisse fuiter ses vidéos de prise en main et révèle presque tout avant le lancement

2 min.
21 Août. 2026 • 14:30
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Valve semble très proche du lancement du Steam Frame. Huit vidéos de présentation ont brièvement été publiées dans le client Steam ARM avant d’être supprimées. ces dernières détaillent le déballage, la configuration et plusieurs fonctions du nouveau casque VR autonome, tout en laissant encore planer le principal mystère : son prix.

Une batterie de 21,6 Wh et un streaming pensé pour le PC

Les séquences confirment que la batterie de 21,6 Wh est intégrée dans la sangle arrière. Sa capacité reste nettement inférieure à celle d’un Steam Deck, mais légèrement supérieure à celles des Meta Quest 3 et Quest 3S. Valve ne communique toujours pas d’autonomie précise.

Le Steam Frame, équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3 et de 16 Go de RAM, sera fourni avec un adaptateur sans fil destiné au streaming depuis un PC. Valve indique que le casque pourra exploiter ce lien dédié, le Wi-Fi domestique ou les deux afin de réduire la latence. La Steam Machine intègre directement cette connexion.

Valve recense actuellement un peu plus de 70 jeux pouvant fonctionner directement sur le casque. Les autres titres compatibles devront être diffusés depuis un ordinateur.

Réglage manuel de l’IPD et accessoires ergonomiques

Les vidéos montrent également une molette permettant d’ajuster manuellement la distance interpupillaire, avec un verrouillage pour conserver le réglage. Un kit ergonomique séparé devrait proposer des dragonnes pour les contrôleurs ainsi qu’une sangle supplémentaire destinée à mieux répartir le poids du casque.

Le Steam Frame ne dispose pas de passthrough couleur, confirmant une orientation centrée sur la réalité virtuelle plutôt que sur la réalité mixte. Même l’identification réserve une curiosité : Valve permet de photographier avec un smartphone un QR code affiché à travers les lentilles, une méthode que l’entreprise reconnaît elle-même comme « bizarre ».

Après avoir récemment assoupli les critères du badge Steam Frame Verified, Valve paraît donc finaliser les derniers détails de son casque. Reste désormais l’information décisive : son tarif, qui déterminera largement sa capacité à rivaliser avec le Meta Quest 3.

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