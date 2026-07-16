Le PDG de Nvidia assure que la croissance de l’IA n’en est qu’à ses débuts

Jensen Huang a comparé à Tokyo la trajectoire de l’intelligence artificielle à celle de l’électricité, affirmant que « la courbe ne baissera jamais ». Pendant que les valeurs technologiques traversent une débâcle boursière nourrie par les craintes d’une bulle autour de l’IA, le PDG de Nvidia a signé un partenariat avec Kawasaki Heavy Industries pour codévelopper des robots destinés à la construction navale.

Le patron de Nvidia situe cette annonce dans une temporalité longue : « la plupart des cycles technologiques durent entre 10 et 15 ans avant d’atteindre un plateau. Nous sommes au début de celui-ci », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que la demande en composants électroniques ne connaîtra pas de retournement comparable à celui que redoutent les marchés. Cette conviction affichée tranche avec l’inquiétude ambiante des investisseurs qui voient dans la correction boursière le signe d’une surchauffe du secteur.

Des accords autour de l’IA et des robots pour Nvidia

Le partenariat avec Kawasaki Heavy Industries répond à une double contrainte japonaise : la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population réduisent mécaniquement le nombre de travailleurs qualifiés disponibles pour les chantiers navals. Les robots issus de cette collaboration prendront en charge le soudage, la peinture, l’inspection et la manutention, des tâches jusqu’ici assurées par une main-d’œuvre qui devient de plus en plus rare. Kawasaki inscrit ce virage dans sa stratégie de « chantiers navals numériques », combinant IA physique et jumeaux numériques, à un moment où la demande mondiale porte de plus en plus sur des navires à faible ou zéro émission.

Par ailleurs, Nvidia a vendu 27 500 puces basées sur son architecture Rubin à Noetra, un consortium réunissant SoftBank et Sony avec le soutien du gouvernement japonais, chargé de développer un modèle d’intelligence artificielle national dédié à la robotique. L’entreprise a par ailleurs annoncé une collaboration avec Fujitsu, complétant un accord industriel japonais qui associe les fabricants de puces, les opérateurs, les industriels de la construction navale et les pouvoirs publics. Cette accumulation de partenariats concrets constitue pour Nvidia la meilleure réponse aux doutes boursiers : la démonstration par l’usage plutôt que par le discours.