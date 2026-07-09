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Claude AI : Anthropic teste un tableau de bord pour mieux contrôler l’usage de l’IA

2 min.
9 Juil. 2026 • 18:26
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Anthropic vient de lâcher une nouvelle grosse mise à jour pour  Claude. L’entreprise teste une nouvelle fonction bêta baptisée Reflect, pensée pour aider les utilisateurs à prendre du recul sur leur relation avec le chatbot. Le concept rappelle les outils de type Temps d’écran : comprendre ses habitudes, identifier les moments d’usage intensif et, si nécessaire, instaurer des pauses.

Un bilan d’usage inspiré des récapitulatifs personnalisés

La fonction permet d’examiner l’activité passée sur Claude sur plusieurs périodes : un mois, trois mois, six mois ou un an. Le tableau de bord résume les grands thèmes abordés, les types de tâches confiées à l’IA et les moments où le service est le plus sollicité. Anthropic prévoit aussi d’ajouter une estimation du temps passé avec Claude.

Claude AI

L’outil peut également proposer des initiatives, comme  par exemple : « Quelle est une chose que vous voulez continuer à faire vous-même, même si Claude pouvait le faire plus vite ? » L’objectif affiché est d’éviter que l’assistant devienne un automatisme permanent, surtout pour les tâches qui relèvent encore du jugement personnel, de la créativité ou de l’apprentissage.

Des pauses et des heures calmes dans Claude

Anthropic ajoute aussi des options plus pratiques, comme la possibilité de définir des plages horaires sans sollicitation ou de programmer un rappel invitant à faire une pause après un certain temps d’utilisation. La fonction est testée auprès des utilisateurs Free, Pro et Max disposant de la mémoire activée.

Avec Reflect, Anthropic tente d’anticiper les critiques déjà largement adressées aux smartphones et aux réseaux sociaux : des outils à priori utiles peuvent devenir bien trop envahissants lorsqu’ils s’installent dans chaque geste numérique.

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