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Achats sur Internet en France : près de 200 milliards d’euros en 2025, un record

3 min.
6 Juil. 2026 • 14:10
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Le commerce en ligne a franchi un nouveau cap en France en 2025 avec près de 200 milliards d’euros de ventes, en hausse de 7 % sur un an. Cette progression s’appuie sur une fréquence d’achat record, l’essor durable de l’occasion et une adoption massive de l’intelligence artificielle générative par les commerçants comme par les clients, révèle la Fédération du commerce en ligne et de la vente à distance (Fevad).

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Nouveau record pour les achats en ligne en France

L’e-commerce français signe une septième année consécutive de record après les 175,3 milliards d’euros enregistrés en 2024. Sur un panel de 158 000 sites marchands, le nombre de transactions a progressé de 11 % en 2025, preuve d’un usage toujours plus régulier. Chaque acheteur a passé en moyenne 75 commandes sur l’année, soit plus d’une par semaine, pour une dépense annuelle moyenne de 4 657 euros.

Marc Lolivier, délégué général de la Fevad, décrit un secteur « durablement ancré dans le quotidien des Français ». Il met aussi en avant la résilience de l’activité dans « un contexte politique et économique incertain ». Cette solidité n’efface pas une réalité plus fragile : le commerce en ligne reste directement exposé aux arbitrages budgétaires des ménages.

La croissance a d’ailleurs reposé sur des moteurs distincts selon les catégories. Les services ont progressé de 9 %, tandis que les produits ont avancé de 4 %. Ce décalage montre un marché arrivé à maturité, où la hausse du volume d’achats ne produit plus le même rythme de croissance sur tous les segments.

L’occasion s’impose et l’IA accélère partout

La seconde main s’est installée dans les habitudes à grande échelle. En 2025, quatre acheteurs en ligne sur dix ont acheté au moins un produit d’occasion. La Fevad estime que « la seconde main s’installe durablement dans les usages de l’e-commerce » et cette bascule se voit aussi dans le classement des plateformes : Vinted devient le deuxième site le plus fréquenté avec plus de 10 millions de clients, derrière Amazon.

L’autre rupture se joue sur le terrain technologique. La Fevad parle d’« accélération technologique sans précédent », avec 94 % des commerçants en ligne qui intègrent déjà l’IA générative dans leurs activités. En face, près d’un client sur trois l’utilise aussi pendant ses achats, signe que l’outil transforme la manière de chercher, comparer et décider.

Ainsi, l’occasion élargit la base des usages en captant des clients attentifs au prix, tandis que l’IA devient un levier clé pour personnaliser les parcours, automatiser certaines tâches et améliorer l’efficacité commerciale. Le record de 2025 confirme donc la puissance du commerce en ligne en France, mais il souligne aussi un secteur désormais tiré par deux forces majeures : l’innovation rapide et une sensibilité croissante aux prix.

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