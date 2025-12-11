Black Friday 2025 : les Français ont misé sur les achats en ligne et dépensé plus qu’auparavant

Le Black Friday 2025 a confirmé une tendance de fond : les consommateurs français privilégient la qualité à la quantité. Selon l’application de shopping Joko, qui a analysé plus d’un million de transactions du 21 novembre au 1er décembre et a communiqué les données à l’AFP, le panier moyen a atteint 236 euros, soit trois euros de plus qu’en 2024.
Si les ventes progressent légèrement en valeur (+0,4 %), le nombre d’achats recule de 3 %, témoignant d’une consommation plus réfléchie et ciblée. Cette évolution s’observe particulièrement en ligne qui capte désormais 55 % des transactions, confirmant l’emprise du numérique sur les commerces physiques et les petits indépendants.
Le taux de participation, bien que toujours élevé, fléchit légèrement à 77 % (-1 point). Pour 62 % des Français, l’événement sert avant tout à anticiper les cadeaux de Noël, tandis que 57 % y voient une opportunité de réaliser des économies sur des achats prévus.
Le secteur de la mode connaît un changement inattendu : Vinted, plateforme de seconde main, s’empare de la première place après avoir détourné Shein de son trône. Le géant chinois de l’ultra fast-fashion s’effondre à la 9e position, victime collatérale de plusieurs scandales.
Suite à la découverte sur son site de poupées sexuelles à apparence enfantine et d’armes de catégorie A, Shein a dû suspendre en France l’accès aux vendeurs tiers et aux catégories hors habillement, expliquant cette chute vertigineuse.
Côté beauté, Sephora ravit la première marche à son concurrent français Nocibé. Dans l’univers high-tech, Amazon conserve la première place, tandis que Temu poursuit son ascension en gagnant deux places pour atteindre le 4e rang. Action maintient quant à lui sa domination dans la catégorie maison.
Ces résultats corroborent ceux de Criteo qui relevait début décembre une hausse de 3 % des transactions en ligne et de près de 6 % du chiffre d’affaires pour ce Black Friday 2025.
