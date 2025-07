Achats sur Internet : les Français dépensent de plus en plus

Les Français dépensent de plus en plus sur Internet, avec un marché du e-commerce en forte croissance. Selon le bilan annuel de la Fevad, les commandes de produits et services ont atteint 175 milliards d’euros en 2024, portées par 2,6 milliards de transactions.

Un rebond des achats de produits

Après deux années de recul, les commandes de produits en ligne ont repris de la vigueur, atteignant 66,9 milliards d’euros, un chiffre proche du record de 2021 (67 milliards d’euros). Ce dynamisme s’explique notamment par le succès de la mode et de l’habillement, qui dominent les achats en ligne. Près de 60 % des acheteurs en ligne ont commandé des vêtements en 2024, générant un chiffre d’affaires de 7,7 milliards d’euros, incluant des plateformes comme Amazon, Shein et Temu. « L’habillement confirme son virage digital avec 23 % de parts de marché », souligne la Fevad.

Ce boom du textile en ligne intervient dans un contexte de débats sur la fast fashion. En 2024, le Parlement français a adopté un texte visant à freiner cette mode éphémère, incarnée par Shein, dont les vêtements à bas coût, expédiés massivement depuis la Chine, suscitent des critiques. Marc Lolivier, délégué général de la Fevad, insiste sur un enjeu clé : « Il est essentiel que tous les acteurs, notamment les plateformes asiatiques, respectent les mêmes règles sur notre marché ».

Seconde main et diversification des achats

Outre la mode, les chaussures (49 %), les produits d’hygiène et de beauté (47 %) et les jeux et jouets (43 %) figurent parmi les articles les plus prisés en ligne. La seconde main s’impose également comme une tendance majeure, avec 51 % des acheteurs en ligne ayant opté pour des produits d’occasion. Les articles de mode dominent ce segment, représentant 39 % des achats de seconde main.

En 2024, 41,6 millions de Français ont effectué des achats en ligne, soit 2,2 millions de plus qu’en 2023. Chaque consommateur a réalisé en moyenne 62 achats, pour un panier moyen stable de 68 euros par transaction. Ces chiffres témoignent d’une adoption croissante du e-commerce, portée par une offre diversifiée et des habitudes d’achat bien ancrées.