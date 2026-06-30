Netflix se met à imposer une adresse e-mail par profil sur les comptes

Depuis ce mois-ci, Netflix demande qu’une adresse e-mail unique soit associée à chaque profil sur les comptes, à l’exception des profils pour enfants. La plateforme de streaming présente ce changement comme un moyen d’améliorer la connexion et la personnalisation, mais la mesure suscite déjà des critiques sur sa complexité et sur l’usage possible de ces données à des fins publicitaires.

Netflix a commencé à déployer cette nouvelle exigence à la mi-juin avec un principe simple : chaque profil doit désormais disposer de sa propre adresse e-mail. L’objectif consiste à permettre une connexion directe au compte et à faciliter le passage d’un profil à l’autre. Cette évolution s’inscrit dans le durcissement progressif des règles destinées à limiter le partage de comptes hors foyer.

Dans les usages quotidiens, la mesure complique surtout la vie des familles qui regardent Netflix sur un même téléviseur. Là où plusieurs profils coexistaient jusqu’ici sur un seul compte sans friction particulière, il faut maintenant gérer plusieurs adresses e-mail distinctes pour conserver cette organisation. La contrainte touche aussi les utilisateurs qui segmentent leurs recommandations avec des profils thématiques et qui doivent désormais créer des adresses supplémentaires pour préserver ces algorithmes séparés.

Netflix exclut les profils enfants de ce dispositif. La plateforme précise sur sa page d’aide : « Il est impossible d’ajouter une adresse e-mail à un profil Jeunesse, de sorte que les utilisateurs de ces profils ne peuvent pas s’identifier directement sur Netflix ». Cette exception évite une généralisation totale de la règle, mais elle ne change pas le poids administratif imposé aux autres profils du foyer.

La question des données personnelles ressurgit

Une partie des critiques vise directement la collecte d’informations supplémentaires. Certains utilisateurs estiment que Netflix n’a pas besoin d’une adresse distincte pour chaque profil et y voient un moyen de mieux suivre les comportements individuels à l’intérieur d’un même abonnement. La défiance grandit d’autant plus que la politique de confidentialité de Netflix autorise déjà le partage des adresses e-mail avec des sociétés de marketing et de publicité.

Cette nouvelle étape prolonge une stratégie engagée depuis plusieurs années pour mieux monétiser chaque utilisateur. Netflix cherche à verrouiller davantage l’accès aux comptes et à individualiser les usages à l’intérieur d’un abonnement. La plateforme peut y gagner en contrôle et en précision commerciale, mais elle prend aussi le risque d’alourdir l’expérience d’un service longtemps apprécié pour sa simplicité.